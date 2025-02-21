Dövizler / ACCO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACCO: Acco Brands Corporation
4.10 USD 0.11 (2.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACCO fiyatı bugün -2.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.10 ve Yüksek fiyatı olarak 4.24 aralığında işlem gördü.
Acco Brands Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACCO haberleri
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Acco Brands (ACCO) Q2 Revenue Falls 10%
- ACCO Brands Q2 2025 slides: sales decline 9.9%, tariffs impact North America
- Acco Brands (ACCO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Acco Brands earnings missed, revenue topped estimates
- New Strong Sell Stocks for July 21st
- Quartet ® Introduces Innovative Anti-Glare InvisaMount ® Glass Board & Flip-Top Glass Desktop Pad for Modern Workspaces
- ACCO Brands announces leadership changes amid restructuring
- Kensington Launches Privacy Screen Filters with Eyesafe ® Technology, Combining Data Protection and Advanced Blue Light Filtration
- PowerA, Official Nintendo Partner, Announces Initial Lineup of Licensed Accessories for Nintendo Switch™ 2
- ACCO Brands: Downgrading Out Of An Abundance Of Caution
- Fitch reduces ACCO Brands Corporation’s IDR to ’BB-’, negative outlook
- ACCO Brands Corporation: An Asymmetric Bet With 6.5% Dividend Yield (NYSE:ACCO)
- ACCO Brands Has A Strong Growth Trajectory But Faces Macroeconomic Headwinds (NYSE:ACCO)
- ACCO Brands Corporation (ACCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
4.10 4.24
Yıllık aralık
3.32 6.44
- Önceki kapanış
- 4.21
- Açılış
- 4.24
- Satış
- 4.10
- Alış
- 4.40
- Düşük
- 4.10
- Yüksek
- 4.24
- Hacim
- 732
- Günlük değişim
- -2.61%
- Aylık değişim
- 3.54%
- 6 aylık değişim
- -2.38%
- Yıllık değişim
- -25.05%
21 Eylül, Pazar