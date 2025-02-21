Devises / ACCO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ACCO: Acco Brands Corporation
4.10 USD 0.11 (2.61%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACCO a changé de -2.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.10 et à un maximum de 4.24.
Suivez la dynamique Acco Brands Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACCO Nouvelles
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Acco Brands (ACCO) Q2 Revenue Falls 10%
- ACCO Brands Q2 2025 slides: sales decline 9.9%, tariffs impact North America
- Acco Brands (ACCO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Acco Brands earnings missed, revenue topped estimates
- New Strong Sell Stocks for July 21st
- Quartet ® Introduces Innovative Anti-Glare InvisaMount ® Glass Board & Flip-Top Glass Desktop Pad for Modern Workspaces
- ACCO Brands announces leadership changes amid restructuring
- Kensington Launches Privacy Screen Filters with Eyesafe ® Technology, Combining Data Protection and Advanced Blue Light Filtration
- PowerA, Official Nintendo Partner, Announces Initial Lineup of Licensed Accessories for Nintendo Switch™ 2
- ACCO Brands: Downgrading Out Of An Abundance Of Caution
- Fitch reduces ACCO Brands Corporation’s IDR to ’BB-’, negative outlook
- ACCO Brands Corporation: An Asymmetric Bet With 6.5% Dividend Yield (NYSE:ACCO)
- ACCO Brands Has A Strong Growth Trajectory But Faces Macroeconomic Headwinds (NYSE:ACCO)
- ACCO Brands Corporation (ACCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
4.10 4.24
Range Annuel
3.32 6.44
- Clôture Précédente
- 4.21
- Ouverture
- 4.24
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Plus Bas
- 4.10
- Plus Haut
- 4.24
- Volume
- 732
- Changement quotidien
- -2.61%
- Changement Mensuel
- 3.54%
- Changement à 6 Mois
- -2.38%
- Changement Annuel
- -25.05%
20 septembre, samedi