ACCO: Acco Brands Corporation
3.99 USD 0.02 (0.50%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACCO за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.97, а максимальная — 4.01.
Следите за динамикой Acco Brands Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACCO
Дневной диапазон
3.97 4.01
Годовой диапазон
3.32 6.44
- Предыдущее закрытие
- 4.01
- Open
- 3.99
- Bid
- 3.99
- Ask
- 4.29
- Low
- 3.97
- High
- 4.01
- Объем
- 729
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- -5.00%
- Годовое изменение
- -27.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.