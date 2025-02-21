Währungen / ACCO
ACCO: Acco Brands Corporation
4.22 USD 0.01 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACCO hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.21 bis zu einem Hoch von 4.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acco Brands Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACCO News
Tagesspanne
4.21 4.24
Jahresspanne
3.32 6.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.21
- Eröffnung
- 4.24
- Bid
- 4.22
- Ask
- 4.52
- Tief
- 4.21
- Hoch
- 4.24
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- 6.57%
- 6-Monatsänderung
- 0.48%
- Jahresänderung
- -22.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K