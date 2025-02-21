KurseKategorien
ACCO: Acco Brands Corporation

4.22 USD 0.01 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACCO hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.21 bis zu einem Hoch von 4.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Acco Brands Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.21 4.24
Jahresspanne
3.32 6.44
Vorheriger Schlusskurs
4.21
Eröffnung
4.24
Bid
4.22
Ask
4.52
Tief
4.21
Hoch
4.24
Volumen
138
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
6.57%
6-Monatsänderung
0.48%
Jahresänderung
-22.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K