Valute / ACCO
ACCO: Acco Brands Corporation
4.10 USD 0.11 (2.61%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACCO ha avuto una variazione del -2.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.10 e ad un massimo di 4.24.
Segui le dinamiche di Acco Brands Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACCO News
Intervallo Giornaliero
4.10 4.24
Intervallo Annuale
3.32 6.44
- Chiusura Precedente
- 4.21
- Apertura
- 4.24
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Minimo
- 4.10
- Massimo
- 4.24
- Volume
- 732
- Variazione giornaliera
- -2.61%
- Variazione Mensile
- 3.54%
- Variazione Semestrale
- -2.38%
- Variazione Annuale
- -25.05%
21 settembre, domenica