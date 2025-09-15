FiyatlarBölümler
NZDDKK
NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona

3.72046 DKK 0.00294 (0.08%)
Sektör: Döviz Baz: New Zealand Dollar Kâr para birimi: Danish Krone

NZDDKK fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.71342 ve Yüksek fiyatı olarak 3.73091 aralığında işlem gördü.

New Zealand Dollar vs Danish Krona hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.71342 3.73091
Yıllık aralık
3.71342 4.25342
Önceki kapanış
3.7234 0
Açılış
3.7202 3
Satış
3.7204 6
Alış
3.7207 6
Düşük
3.7134 2
Yüksek
3.7309 1
Hacim
43.276 K
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
-0.89%
6 aylık değişim
-4.97%
Yıllık değişim
-12.45%
21 Eylül, Pazar