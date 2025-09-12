CotaçõesSeções
NZDDKK
NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona

3.72457 DKK 0.00117 (0.03%)
Setor: Moeda Base: New Zealand Dollar Moeda de lucro: Danish Krone

A taxa do NZDDKK para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.71708 e o mais alto foi 3.72492.

Veja a dinâmica do par de moedas New Zealand Dollar vs Danish Krona. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
3.71708 3.72492
Faixa anual
3.71708 4.25342
Fechamento anterior
3.7234 0
Open
3.7202 3
Bid
3.7245 7
Ask
3.7248 7
Low
3.7170 8
High
3.7249 2
Volume
1.448 K
Mudança diária
0.03%
Mudança mensal
-0.78%
Mudança de 6 meses
-4.86%
Mudança anual
-12.36%
18 setembro, quinta-feira
22:45
NZD
Balança Comercial 12 Meses
Atu.
$​-2.986 bilh
Projeç.
$​-3.492 bilh
Prév.
$​-4.117 bilh