QuotazioniSezioni
Valute / NZDDKK
Tornare a Valute

NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona

3.72046 DKK 0.00294 (0.08%)
Settore: Valuta Base: New Zealand Dollar Valuta di profitto: Danish Krone

Il tasso di cambio NZDDKK ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.71342 e ad un massimo di 3.73091.

Segui le dinamiche di New Zealand Dollar vs Danish Krona. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NZDDKK News

Intervallo Giornaliero
3.71342 3.73091
Intervallo Annuale
3.71342 4.25342
Chiusura Precedente
3.7234 0
Apertura
3.7202 3
Bid
3.7204 6
Ask
3.7207 6
Minimo
3.7134 2
Massimo
3.7309 1
Volume
43.276 K
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
-0.89%
Variazione Semestrale
-4.97%
Variazione Annuale
-12.45%
21 settembre, domenica