Valute / NZDDKK
NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona
3.72046 DKK 0.00294 (0.08%)
Settore: Valuta Base: New Zealand Dollar Valuta di profitto: Danish Krone
Il tasso di cambio NZDDKK ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.71342 e ad un massimo di 3.73091.
Segui le dinamiche di New Zealand Dollar vs Danish Krona. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.71342 3.73091
Intervallo Annuale
3.71342 4.25342
- Chiusura Precedente
- 3.7234 0
- Apertura
- 3.7202 3
- Bid
- 3.7204 6
- Ask
- 3.7207 6
- Minimo
- 3.7134 2
- Massimo
- 3.7309 1
- Volume
- 43.276 K
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- -0.89%
- Variazione Semestrale
- -4.97%
- Variazione Annuale
- -12.45%
21 settembre, domenica