NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona

3.77253 DKK 0.00714 (0.19%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Danish Krone

Курс NZDDKK за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.75074, а максимальная — 3.77313.

Следите за динамикой New Zealand Dollar vs Danish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NZDDKK

Дневной диапазон
3.75074 3.77313
Годовой диапазон
3.72366 4.25342
Предыдущее закрытие
3.7653 9
Open
3.7534 1
Bid
3.7725 3
Ask
3.7728 3
Low
3.7507 4
High
3.7731 3
Объем
18.804 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
-3.64%
Годовое изменение
-11.23%
17 сентября, среда
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%