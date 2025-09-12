Валюты / NZDDKK
NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona
3.77253 DKK 0.00714 (0.19%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Danish Krone
Курс NZDDKK за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.75074, а максимальная — 3.77313.
Следите за динамикой New Zealand Dollar vs Danish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NZDDKK
Дневной диапазон
3.75074 3.77313
Годовой диапазон
3.72366 4.25342
- Предыдущее закрытие
- 3.7653 9
- Open
- 3.7534 1
- Bid
- 3.7725 3
- Ask
- 3.7728 3
- Low
- 3.7507 4
- High
- 3.7731 3
- Объем
- 18.804 K
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- -3.64%
- Годовое изменение
- -11.23%
17 сентября, среда
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.8%
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.8%
- Пред.
- -1.1%