Währungen / NZDDKK
NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona

3.72031 DKK 0.00309 (0.08%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Danish Krone

Der Wechselkurs von NZDDKK hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.71342 bis zu einem Hoch von 3.73091 gehandelt.

Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Danish Krona-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.71342 3.73091
Jahresspanne
3.71342 4.25342
Vorheriger Schlusskurs
3.7234 0
Eröffnung
3.7202 3
Bid
3.7203 1
Ask
3.7206 1
Tief
3.7134 2
Hoch
3.7309 1
Volumen
42.703 K
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
-0.89%
6-Monatsänderung
-4.97%
Jahresänderung
-12.46%
19 September, Freitag