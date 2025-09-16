Währungen / NZDDKK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NZDDKK: New Zealand Dollar vs Danish Krona
3.72031 DKK 0.00309 (0.08%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Danish Krone
Der Wechselkurs von NZDDKK hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.71342 bis zu einem Hoch von 3.73091 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Danish Krona-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDDKK News
- NZD/USD Preisprognose: USD-Bullen halten das Kiwi-Paar unter dem 200-Tage-EMA
- NZD/USD Price Forecast: USD bulls keep Kiwi pair below 200-day EMA
- Neuseeländischer Dollar schwächt sich auf nahe 0,5860, da sich das Handelsdefizit stark ausweitet
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD/USD bleibt unter 0,5900 nach den Handelsbilanzdaten Neuseelands
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Preisprognose: Unter Druck nahe 0,5900 nach schwachem neuseeländischen BIP
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- Neuseeländischer Dollar fällt, da die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet schrumpft
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- Wann sind die BIP-Daten Neuseelands und wie könnten sie den NZD/USD beeinflussen?
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Preisprognose: Testet die Konvergenz um die 0,6000-Marke
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD gibt von einem Monatshoch nach, da der USD vor der Fed-Entscheidung fester wird
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD bricht nach oben, nähert sich 0,60
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
Tagesspanne
3.71342 3.73091
Jahresspanne
3.71342 4.25342
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.7234 0
- Eröffnung
- 3.7202 3
- Bid
- 3.7203 1
- Ask
- 3.7206 1
- Tief
- 3.7134 2
- Hoch
- 3.7309 1
- Volumen
- 42.703 K
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -0.89%
- 6-Monatsänderung
- -4.97%
- Jahresänderung
- -12.46%
19 September, Freitag