Grafico spread preco

O SpreadFlow é um indicador para MetaTrader que gera um gráfico totalmente baseado no comportamento do fluxo de negócios, em vez de se limitar apenas a candles de tempo ou volume.

Ele organiza as informações de cada tick em quatro dimensões principais:

Spread – monitora a diferença entre BID e ASK ao longo do tempo, mostrando momentos de compressão e alargamento do spread, associados a maior ou menor liquidez.

Negócio no mesmo preço – identifica quando sucessivos negócios ocorrem no mesmo nível de preço, sugerindo possíveis zonas de absorção, congestão ou briga entre compradores e vendedores.

Negócio acima do preço – destaca negócios que “atacam” níveis superiores (agressão na compra), ajudando a visualizar rompimentos, empurrões de preço e momentos de maior agressividade compradora.

Frequência de negócios – contabiliza a quantidade de negócios/ticks em um determinado intervalo, permitindo enxergar explosões de atividade (picos de frequência) que muitas vezes antecedem movimentos mais fortes.

Em conjunto, esses elementos formam um gráfico de fluxo que ajuda a responder não apenas onde o preço está, mas como ele chegou ali: se o spread estava apertado, se houve muitos negócios no mesmo preço, se o mercado foi agredido para cima e em que intensidade, e com que frequência os negócios ocorreram.

O objetivo do indicador é fornecer uma leitura mais rica do microfluxo do mercado, apoiando estratégias de tape reading, scalping e day trade, bem como estudos de contexto para entradas e saídas mais precisas.