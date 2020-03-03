Aurum Guard Xauusd
- Uzman Danışmanlar
- Jahongir Sohibjonov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
⚡ Temel Özellikler
Sadece XAUUSD (altın) üzerinde çalışır
Dayalı strateji:
Logic Ticaret Mantığı
EA bir EGF Bloğu (Alış veya Satış bölgesi) algılar.
Fiyat mum gövdesi ile bloğu kırmalı:
Blok Satın Al → mum blok üstünün üstünde kapanır
Blok Sat → mum blok dibinin altında kapanıyor
Aradan sonra fiyat bloğa geri döner.
Ticaret, yalnızca fiyat seviyesi 9 veya 1 (9/1 filtre) ile biterse onaylanır.
️️ Giriş Parametreleri
FixedLot - sabit lot boyutu
RiskPercent - işlem başına bakiyenin% 'si
StopLossPips - piplerde sabit Durma Kaybı
MagicNumber - EA yönetimi için ticaret kimliği
Kayma - izin verilen maksimum kayma
✅ Önerilen Ayarlar
Sembol: XAUUSD (Altın)
Zaman aralığı: H1
Minimum depozito: 100 USD (mikro lotlu)
Broker: Altın üzerinde düşük spreadli herhangi bir ECN / STP
