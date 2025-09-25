Aurum Guard Xauusd

⚡ Principales caractéristiques

Fonctionne uniquement sur XAUUSD (OR)





Stratégie basée sur:





Détection de bloc EGF





Confirmation de la cassure de la bougie H1





filtre de niveaux horizontaux 9/1





Entrée de transaction uniquement lorsque toutes les confirmations correspondent





Système de Stop Loss fixe simple (pas d'ATR)





Gestion des risques via un Lot fixe ou un Pourcentage de risque par transaction





Entièrement automatisé, aucune intervention manuelle requise





Trading Logique de Négociation

EA détecte un bloc EGF (Zone d'achat ou de vente).





Le prix doit casser le bloc avec le corps de la bougie:





Acheter un bloc → la bougie se ferme au-dessus du haut du bloc





Bloc de vente → la bougie se ferme sous le fond du bloc





Après la cassure, le prix revient au bloc.





Deuxième contact: seule l'ombre de la bougie peut toucher l'intérieur du bloc (pas le corps).





Au troisième retour, EA ouvre les échanges dans le sens du FEM.





La transaction n'est confirmée que si le niveau de prix se termine par 9 ou 1 (filtre 9/1).





️ ️ Paramètres d'entrée

FixedLot-taille de lot fixe





Pourcentage de risque - % du solde par transaction





StopLossPips - Stop Loss fixe en pips





MagicNumber - Identifiant commercial pour la gestion de l'EA





Glissement – glissement maximum autorisé





✅ Paramètres recommandés

Symbole: XAUUSD (Or)





Période: H1





Dépôt minimum: 100 USD (avec micro lots)





Courtier: Tout ECN / STP avec un faible spread sur l'or





Expert Pourquoi choisir Expert par A800MG?

Stratégie originale-non basée sur des indicateurs standard





Confirmations solides-évite les faux signaux





Conçu et optimisé pour l'OR uniquement





Facile à utiliser-installer, définir les risques et exécuter





Expert Expert par A800MG-PROTECTEUR d'AURA

trading Trading d'or stable avec des confirmations intelligentes