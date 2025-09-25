Aurum Guard Xauusd
- Experts
- Jahongir Sohibjonov
- Version: 1.0
- Activations: 5
⚡ Principales caractéristiques
Fonctionne uniquement sur XAUUSD (OR)
Stratégie basée sur:
Détection de bloc EGF
Confirmation de la cassure de la bougie H1
filtre de niveaux horizontaux 9/1
Entrée de transaction uniquement lorsque toutes les confirmations correspondent
Système de Stop Loss fixe simple (pas d'ATR)
Gestion des risques via un Lot fixe ou un Pourcentage de risque par transaction
Entièrement automatisé, aucune intervention manuelle requise
Trading Logique de Négociation
EA détecte un bloc EGF (Zone d'achat ou de vente).
Le prix doit casser le bloc avec le corps de la bougie:
Acheter un bloc → la bougie se ferme au-dessus du haut du bloc
Bloc de vente → la bougie se ferme sous le fond du bloc
Après la cassure, le prix revient au bloc.
Deuxième contact: seule l'ombre de la bougie peut toucher l'intérieur du bloc (pas le corps).
Au troisième retour, EA ouvre les échanges dans le sens du FEM.
La transaction n'est confirmée que si le niveau de prix se termine par 9 ou 1 (filtre 9/1).
️ ️ Paramètres d'entrée
FixedLot-taille de lot fixe
Pourcentage de risque - % du solde par transaction
StopLossPips - Stop Loss fixe en pips
MagicNumber - Identifiant commercial pour la gestion de l'EA
Glissement – glissement maximum autorisé
✅ Paramètres recommandés
Symbole: XAUUSD (Or)
Période: H1
Dépôt minimum: 100 USD (avec micro lots)
Courtier: Tout ECN / STP avec un faible spread sur l'or
Expert Pourquoi choisir Expert par A800MG?
Stratégie originale-non basée sur des indicateurs standard
Confirmations solides-évite les faux signaux
Conçu et optimisé pour l'OR uniquement
Facile à utiliser-installer, définir les risques et exécuter
Expert Expert par A800MG-PROTECTEUR d'AURA
trading Trading d'or stable avec des confirmations intelligentes