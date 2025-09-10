Multi Timeframe Laguerre RSI and Zero Lag MACD





Principales caractéristiques :





Affichage double oscillateur : LaRSI (Alpha ajustable) et MACD Zero-Lag (basé sur ZLEMA) sur le même graphique.





Support Multi-Timeframe (jusqu’à 5) : Signaux consensuels pour chaque timeframe et score global affiché.





Signaux non-repaint : Flèches affichées uniquement lorsque tous les timeframes actifs sont alignés, fiabilité accrue.





Alertes flexibles : Pop-up, son et notifications push basés sur le croisement LaRSI/MACD ou le consensus Multi-Timeframe.





Visualisation personnalisable : Schéma 2 couleurs ou 4 couleurs, niveaux LaRSI, seuils histogramme MACD, choix de la source de prix.





Optimisation des performances : Calcul Multi-Timeframe et validation des données pour garantir la stabilité.









Utilisation recommandée :





Idéal pour les timeframes H1 et supérieurs, adapté au swing trading et trading de tendance.





Vérification des points d’entrée via le panneau Multi-Timeframe (ex. LaRSI en dessous du niveau faible et histogramme MACD au-dessus de 0).





Combiner avec stratégies de sortie et gestion des risques, analyser l’action des prix.





Tester les paramètres sur un compte démo et ajuster selon l’actif et la volatilité.









Caractéristiques techniques :





Affichage : Fenêtre séparée.





Signaux : Flèches sur le graphique, panneau de consensus Multi-Timeframe, alertes basées sur la combinaison LaRSI et MACD.





Personnalisation : Tous les paramètres et couleurs ajustables.









Installation : Appliquer l’indicateur sur le graphique MT5 et ajuster les paramètres dans la fenêtre de configuration. Assurer suffisamment de données historiques pour des signaux fiables.









L’indicateur Multi-Timeframe Laguerre RSI et Zero-Lag MACD est un oscillateur avancé pour MetaTrader 5, combinant un Laguerre RSI adaptatif et un MACD Zero-Lag basé sur ZLEMA pour fournir une analyse précise de la tendance et du momentum. Les signaux sont affichés dans une fenêtre séparée et le panneau Multi-Timeframe utilise un score pondéré pour identifier des points d’entrée fiables.