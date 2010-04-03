Currency Slope Strength
- Göstergeler
- Marcelo Tavares Oliveira
- Sürüm: 3.1
- Etkinleştirmeler: 5
A Melhor Solução para Traders no MetaTrader 5!
Analise a força de 9 moedas + XAU (Ouro) em apenas UM gráfico! Identifique o ponto exato de entrada em tendências e oportunidades de scalping com precisão profissional.
🎯 RECURSOS EXCLUSIVOS
📊 Análise Completa
- USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD + XAU
- Cobertura de 28+ pares forex + pares de ouro
- Múltiplos timeframes simultâneos (M1 até MN1)
⚡ Painel em Tempo Real
- Mini painel lateral com ranking das moedas
- Valores M1 e D1 atualizados automaticamente
- Cores dinâmicas para identificação rápida
- Interface moderna adaptada ao MT5
🔔 Sistema de Alertas
- Alertas de cruzamento entre moedas
- Notificações popup, email e push
- Níveis críticos configuráveis
- Sistema de diferença de força
🚀 TECNOLOGIA AVANÇADA MT5
Algoritmos Otimizados
- Cálculo Slope baseado em ATR e médias móveis
- Normalização automática por ocorrências
- Cache inteligente para performance superior
- Processamento em tempo real sem travamentos
Recursos Especiais
- Detecção automática de símbolos disponíveis
- Filtro por símbolo do gráfico atual
- Correção de velas de domingo (opcional)
- Handles otimizados para máxima eficiência
⚙️ CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS
- ✅ Auto símbolos: Detecção automática de pares
- ✅ Timeframe automático: Adapta-se ao gráfico
- ✅ Alertas personalizáveis: Configure conforme necessidade
- ✅ 9 cores customizáveis: Visual personalizado
- ✅ Filtros inteligentes: Foque apenas no que importa
💡 COMO USAR
- Instalação: Copie para pasta Indicators do MT5
- Configuração: Use padrões ou personalize
- Interpretação: Linhas subindo = moeda forte, descendo = fraca
- Trading: Use cruzamentos e painel para decisões