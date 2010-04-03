Currency Slope Strength

A Melhor Solução para Traders no MetaTrader 5!

Analise a força de 9 moedas + XAU (Ouro) em apenas UM gráfico! Identifique o ponto exato de entrada em tendências e oportunidades de scalping com precisão profissional.

🎯 RECURSOS EXCLUSIVOS

📊 Análise Completa

  • USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD + XAU
  • Cobertura de 28+ pares forex + pares de ouro
  • Múltiplos timeframes simultâneos (M1 até MN1)

⚡ Painel em Tempo Real

  • Mini painel lateral com ranking das moedas
  • Valores M1 e D1 atualizados automaticamente
  • Cores dinâmicas para identificação rápida
  • Interface moderna adaptada ao MT5

🔔 Sistema de Alertas

  • Alertas de cruzamento entre moedas
  • Notificações popup, email e push
  • Níveis críticos configuráveis
  • Sistema de diferença de força

🚀 TECNOLOGIA AVANÇADA MT5

Algoritmos Otimizados

  • Cálculo Slope baseado em ATR e médias móveis
  • Normalização automática por ocorrências
  • Cache inteligente para performance superior
  • Processamento em tempo real sem travamentos

Recursos Especiais

  • Detecção automática de símbolos disponíveis
  • Filtro por símbolo do gráfico atual
  • Correção de velas de domingo (opcional)
  • Handles otimizados para máxima eficiência

⚙️ CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

  • Auto símbolos: Detecção automática de pares
  • Timeframe automático: Adapta-se ao gráfico
  • Alertas personalizáveis: Configure conforme necessidade
  • 9 cores customizáveis: Visual personalizado
  • Filtros inteligentes: Foque apenas no que importa

💡 COMO USAR

  1. Instalação: Copie para pasta Indicators do MT5
  2. Configuração: Use padrões ou personalize
  3. Interpretação: Linhas subindo = moeda forte, descendo = fraca
  4. Trading: Use cruzamentos e painel para decisões


