Directional Trading MT4

Directional Trading EA, belirli bir süre için tahmin ettiğiniz trendi takip etmek üzere tasarlanmıştır. Örneğin, cihazın fiyatının önümüzdeki birkaç hafta veya ay içinde artacağını düşünüyorsanız, Yalnızca Satın Al parametrelerini ayarlamanız gerekir. Önümüzdeki birkaç hafta veya ay içinde fiyatın düşeceğini düşünüyorsanız, Yalnızca Sat parametrelerini ayarlamanız gerekir.





Nasıl çalıştığını görmek için, EURUSD için Satın Al parametrelerini esas olarak bir Boğa dönemi olan 01.01.2025 - 31.07.2025 dönemi için ayarlayın. Sadece örnek bir çift ve dönemdir.





Ana fikir, EA'nın öngördüğünüz veya tahmin ettiğiniz yöne doğru çalışacağından emin olmaktır.





Bu Directional Trading EA, herhangi bir enstrüman veya çiftle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Test sürümünü indirmek ve doğru bir şekilde test etmek şiddetle tavsiye edilir. Satın alma durumunda, bir süre demo hesabında düzgün bir şekilde test edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Önerilen hesap türü: Hedge Hesabı.





Directional Trading EA'nın satın alınması, alıcı/kullanıcı için kar veya gelir garantisi vermez. Satıcı herhangi bir kayıp için herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.







