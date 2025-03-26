Timesharing Chart of Gold
推荐这款分时均线指标程序！它在主窗口直观展示实时价格与 30 分钟、60 分钟、120 分钟均线，助您精准把握日内趋势。参数可灵活调整，支持多种均线类型，适配不同交易风格。代码优化高效，避免重复计算，运行流畅。清晰的多色线条与标签设计，让价格与均线的关系一目了然，助力您快速捕捉交易信号。简洁实用的设计，是日内交易者分析行情的得力工具，值得一试。配合MACD及HAM买卖提示能对交易有质的提升。
1. 指标显示设置
- 借助 #property 指令对指标的显示属性加以设置：
- #property indicator_chart_window ：保证指标在交易图表的主窗口显示。
- #property indicator_buffers 4 ：设定指标运用 4 个数据缓冲区，分别用来存储实时价格以及 3 种不同周期的均线数据。
- #property indicator_colorX ：为不同的线条设定颜色，例如价格线是蓝色，30 分钟均线是红色，60 分钟均线是绿色，120 分钟均线是紫色。
2. 输入参数设置
- 提供了几个可调节的输入参数，用户能够依据自身需求进行修改：
- MAPeriod1 、 MAPeriod2 、 MAPeriod3 ：分别代表 30 分钟、60 分钟和 120 分钟均线的计算周期。
- MA_Type ：代表均线的计算类型，有简单移动平均（ MA_SIMPLE ）、指数移动平均（ MA_EXPONENTIAL ）、平滑移动平均（ MA_SMoothed ）和线性加权移动平均（ MA_LWMA ）这几种选项。
3. 初始化功能
- OnInit 函数承担指标的初始化工作：
- 把不同的缓冲区（ PriceBuffer 、 MABuffer1 、 MABuffer2 、 MABuffer3 ）与指标的各个索引进行绑定。
- 把这些缓冲区设置为按时间序列存储数据。
- 对不同线条的绘图样式和标签进行设置，像线条的类型、粗细、颜色以及显示的名称等。
- 记录当前最新 K 线的时间到 LastBarTime 变量。
4. 核心计算功能
- OnCalculate 函数是指标的核心计算部分，其功能如下：
- 检查是否有新的 K 线生成，若没有新 K 线则不进行计算，避免重复计算。
- 计算需要更新的 K 线数量。
- 针对每个需要更新的 K 线，进行如下操作：
- 把当前 K 线的收盘价存入 PriceBuffer 中，当作实时价格。
- 运用 iMA 函数分别计算 30 分钟、60 分钟和 120 分钟的均线值，并将结果存入对应的缓冲区（ MABuffer1 、 MABuffer2 、 MABuffer3 ）。
5. 综合功能
- 该指标会在交易图表的主窗口实时绘制价格线以及 3 种不同周期的分时均线，方便交易者观察价格走势和均线的变化情况，进而做出交易决策。