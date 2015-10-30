Terminal hızı - sayfa 4
robotun tüm terminallerinde silinir. Emirlerin olmadığı yerde her şey anında çalışır , emirlerin çok olduğu yerde her şey zar zor hareket eder . Sunucu bilgisayarın ev bilgisayarımdan kat kat daha güçlü olduğu düşünülürse, ancak elimde bir video var ve video yok, sorun muhtemelen hala video sisteminde. Gerçekten nedenini anlamasam da.
İlk 5 terminal başlatılır ve robotlu ve robotsuz sorunsuz çalışır. Ama zaten onuncu terminal, robotlu veya robotsuz denediğim gibi yaklaşık 10 dakika yükleniyor. Çok sayıda siparişin açık olduğu yerde, her durumda yükleme daha yavaştır.
Ev bilgisayarımda 10 terminal çalıştırmaya karar verdim. Her şey sorunsuz, hızlı ve verimli bir şekilde açıldı.
ps Teknik destek ile sorunu çözerken videonun olduğu başka bir tarifeye geçiş yapıyorum. MT bir kez daha şaşırttı, özellikle herhangi bir gösterge veya görsel yapı kullanmadığımı düşünürsek.
Videoyla ilgili değil.
Tarihte kaç emir var , kaç tane açık, kaç tane grafik, kaç tane nesne var, piyasa saatinde kaç tane sembol var? Sorunlu terminalin sıkıştırılmış günlüğünü ekleyin lütfen. Hiç inceledin mi?
Robot ne yapıyor? Siparişlerle nasıl çalışır? Onları tam derinliğe kadar tarar ve on binlercesi var mı?
Sürücüyü kendim kurmaya cesaret edemem - bir şeyler ters giderse, o zaman donanımda hiç güçlü değilim ve sonra ne yapacağımı xs.
Evet, Windows'un başlamama ihtimali var ...
Bunu yapalım:
- uzak sunucuda , grup ilkesi düzenleyicisi gpedit.msc'yi çalıştırın (Başlat'ı kullanabilir, orada Windows Power Shell'i seçebilir ve açılan pencereye gpedit.msc () yazabilirsiniz)
- "Bilgisayar Yapılandırması\Yönetim Şablonları\Windows Bileşenleri\Uzak Masaüstü Hizmetleri\Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı\Uzak Oturum Ortamı" dallarından geçin.
"RemoteFX verileri için sıkıştırmayı yapılandır" parametresinde, "Etkin" olarak ayarlayın ve "RDP sıkıştırma algoritması kullanma"yı seçin - RDP'de sıkıştırma kullanmayın.
- sunucuyu yeniden başlatın ve tekrar bağlanın.
Grafiklerde tek bir nesne yok - yukarıda bir ekran görüntüsü yayınladım. Benim için hepsi boş. Şimdi günlüğü de anlamaya çalışacağım ve buraya göndereceğim.
Robot, geçmişi hiç taramaz, ancak temelde sadece bugün için açık tutuyorum. Grafik her zaman ve her yerde sadece 1 - eurobucks'a açıktır. Her terminalde 60'tan fazla emir açılmaz (kişisel olarak bir daha hiç görmedim ve bu bir kerelik maksimum gözlemdir. Temelde yaklaşık 20 emir vardır) Piyasaya genel bakışta tüm semboller her zaman görüntülenir. Ortalama olarak, yaklaşık 50'dir. Çok sayıda CFD sözleşmesinin olduğu brokerlerin 130'a kadar sembolü vardır (başka hiçbir yerde görmedim), ancak bu tür brokerler nadirdir.
Grafiklerde tek bir nesne yok - yukarıda bir ekran görüntüsü yayınladım. Benim için hepsi boş. Şimdi günlüğü de anlamaya çalışacağım ve buraya göndereceğim.
Ekran görüntüsü yeterli değil, nesnelerin listesine Ctrl+B ile bakın lütfen.
Ve günlükler en önemli şeydir. Ayrıca, tarihte kaç sipariş var. Göreceli tahminlere değil, bir sayıya ihtiyacınız var.
Tüm hesaplar bir haftadan daha kısa bir süre önce açıldı. Bir robot için özel olarak ayrı bir sunucu kiraladım. Aynı nedenle, temel olanlar, göstergeler, uzman danışmanlar ve komut dosyaları dahil olmak üzere her şey terminalden kaldırıldı. Hesap geçmişi - en fazla yüz işlem. Ve sonra bu tür 11 işlemden sadece iki hesapta, kalan 9 hesapta toplamda yaklaşık 10 işlem var. Durum nesnelerle aynıdır. Pratik olarak hiçbiri yok. Görünen tek nesneler, robot fırsatları açıp kapattığında, yani okları koyduğunda.
Bunu şöyle yapmaya çalıştım:
1. Daha önce robotu her yerden çıkardıktan sonra her şeyi kapattım ve tek bir işlemin olmadığı 11 terminal açtım - her şey yolunda. Açılır, kapanır, katlanır ve açılır. Sorun yok.
2. Çok sayıda (yaklaşık 20) işlemin olduğu 1 boş terminali kapattı ve bir başkasını açtı. Her şey de iyi çalışıyor, sadece bu terminalin taşınması zor.
3. 1 boş terminali daha kapattım ve 20'ye yakın işlemin olduğu bir diğerini açtım - yaklaşık 20 dakika açılmasını bekledim. Bu arada, günlüğünü alttan ekliyorum. İçinde gerçekten yardımcı olabilecek hiçbir şey yok (
4. Çok tembel değildim ve tüm terminalleri ev bilgisayarıma kopyaladım ve başlattım - hiç sorun yok. Her şey iyi çalışıyor, tüm terminaller. İşlem sayısından bağımsız olarak + Arka planda açık bir çevrimiçi SkyForge oyunum, Yandex müzik ve diğer çöplerim var. Ve bu, 6GB RAM'li Core i5'imde.
Renat, yardımı olacaksa sunucuya erişim izni verebilirim. Asla bilemezsiniz, belki bir şeyi anlamıyorum ve sorun farklı.
Söyle bana, belki biri biliyordur, sunucudaki terminalde hesabıma giriş yapamıyorum, evde kolay, ama istemiyorum, ne yapabilirim?
3. 1 boş terminali daha kapattım ve 20'ye yakın işlemin olduğu bir diğerini açtım - yaklaşık 20 dakika açılmasını bekledim. Bu arada, günlüğünü alttan ekliyorum. İçinde gerçekten yardımcı olabilecek hiçbir şey yok (
Başka bir soru - bu bilgisayarda bir antivirüs var mı?
20 dakika boyunca uygulama penceresinin açılmasını beklerseniz, başka bir işlem/program onu yavaşlatıyor demektir.
Günlüklerle ilgili soru - neden normal kapanma olmadan uygulama başlatılıyor?
Başka bir soru - bu bilgisayarda bir antivirüs var mı?
20 dakika boyunca uygulama penceresinin açılmasını beklerseniz, başka bir işlem/program onu yavaşlatıyor demektir.
2. Antivirüs yok. Sunucuda sadece mt ve bu kadar, ondan internette hiçbir yere gitmiyorum ve sunucu robottan başka bir şey yapmıyor.
3. Teorik olarak evet ama pratikte bu diğer süreç nedir? Yukarıda söylediğim gibi mt dışında sunucuda başka bir şey yok ve ev bilgisayarında 10 kat daha zayıf olmasına rağmen neden bu tür sorunlar çıkmıyor?
Alexey Oreshkin :
adanmış sunucu: Intel® Xeon® , E3-1270 v3 Dört Çekirdekli Haswell - 4 çekirdek , 32 GB ECC RAM , 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Veri Merkezi Serisi. Windows Server 2012 R2 Standart Sürüm
Alexey Oreshkin :
Çok tembel değildim ve tüm terminalleri ev bilgisayarıma kopyaladım ve başlattım - hiç sorun yok. Her şey iyi çalışıyor, tüm terminaller. İşlem sayısından bağımsız olarak + Arka planda açık bir çevrimiçi SkyForge oyunum, Yandex müzik ve diğer çöplerim var. Ve bu, 6GB RAM'li Core i5'imde.
Şimdilik, uzak sunucunuzda bir darboğaz görüyorum - bu video sistemi.
Yine de sürücü yükleme riskini üstlenelim (bunun için teknik destekte sunucu üreticisinin adını ve anakart modelini öğrenmeniz gerekecek) - TeamViewer'ı kurmanıza yardımcı olabilirim, aynı anda sunucuya bağlanacaksınız ve yaptığım her şeyi izle.
Ancak önce terminalleri güvenli bir yere kopyalayın/taşıyın, böylece sunucu aniden başlamazsa, bunların güncel bir kopyasına sahip olursunuz.
Veya her şeyi teknik desteğin önerdiği sunucuya aktarma seçeneği - işlemcide yerleşik bir video kartı ile - Intel HD 4600.