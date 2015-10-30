Terminal hızı - sayfa 3
Daha incelikli RDP ayarları var... Bir vidyuhi yüklemek yardımcı olmazsa, bunları size daha sonra anlatacağım. Orada grup ilkesi düzenleyicisinde ve rdp bağlantı dosyasının kendisinde bir şeyler ayarlamanız gerekecek. Sonuç, yerel bir bilgisayardakiyle aynı kalitede çalışmadır. Şimdi bu metni Win2012 R2 ile uzak bir sunucudan yazıyorum, buna paralel olarak Youtube'u başka bir sekmede izliyorum.
Şu anda İnternet kanal hızınız nedir ve mevcut bilgisayarın yapılandırması nedir? (donanım ve işletim sistemi)
UPD: ve uzak sunucuda aygıt yöneticisini açın ve video kartı bölümünü genişletin, pliz. Buraya bir ekran görüntüsü gönderebilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz. Yine de ne tür bir ekran kartı olduğunu bilmek istiyorum ... Bir tür ASPEED AST2300/2400 sunucusundan şüpheleniyorum.
Sevgili Alexey!
Kontrollerin sonuçlarına göre, sunucudaki video çipi görünüşe göre gerçekten oldukça zayıf - Matrox g200e. Muhtemelen, bunun için sürücüleri yüklemeyi deneyebilirsiniz (bu çip hakkında bilgi arama sürecinde, Windows'un sürücüleri yükledikten sonra yüklemeyi durdurduğu forumda bir konu bulunduğunu unutmayın).
https://downloadcenter.intel.com/en/download/18387
Böyle bir durumda sunucunun hemen hemen aynı olduğu için sadece EX-40-SSD ile değiştirilmesini önerebiliriz, ancak Intel HD4600 video çekirdeğini kullanan Intel Core-i7 ile çok daha verimlidir.
Ancak, yazılımınızın %100 CPU kullanıyor gibi göründüğüne dikkat edilmelidir (her işlem bir çekirdeğin kaynaklarını tamamen tüketir). Muhtemelen, arayüzün zayıf yanıt verme özelliği video çipinin performansıyla değil bununla ilgilidir.
çalışan (ev) bilgisayarı: Core I5, 6GB RAM, Win7 64
adanmış sunucu: Intel® Xeon® , E3-1270 v3 Dört Çekirdekli Haswell - 4 çekirdek , 32 GB ECC RAM , 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Veri Merkezi Serisi. Windows Server 2012 R2 Standard Edition (kurulu panel yok)
ev bilgisayarından hız testi:
Evet, bu, sunucu kartına lehimlenmiş bir 2B hızlandırıcıdır . İletim sırasında rdp protokolü sıkıştırıldığından, 2B hızlandırıcının video verilerini sıkıştırmak için zamanı olmayabilir.
Googled, bu vidyuhu için sürücüleri yükledikten sonra Windows'un yüklenmemesi sorunu gerçekten gözleniyor , yükleme sırasında mavi bir ölüm ekranı çıkıyor.
Pekala, bir önerim var:
Paranız varsa, işlemcide yerleşik bir vidyuhi bulunan normal bir sunucuya bir kez geçmek elbette daha iyidir.
Aksi takdirde, rdp sıkıştırmasını devre dışı bırakmak üzere rdp protokolünü ayarlamak için grup ilkesi düzenleyicisini ve kayıt defterini seçmeniz gerekecektir (yeni başlayanlar için hala ayarlar olacaktır)
Hala sürücüyü kurmaya cesaret edemezdim, bu video çipi yüz yıl önce durduruldu ve bunun için sürücüler muhtemelen güncellenmedi, 2012'nin Windows'unun gerçekten yüklenmeyi durdurması için büyük bir şans var.
Alexey Oreshkin :
(Ekran görüntüsü)
Ve beklediğim gibi video zayıf ve düşük çözünürlüklü.
Evet, İnternet kanalı iyi hızda ve sıkıştırılmamış RDP protokolünü kullanmanıza izin veriyor...
Evet, ev bilgisayarındaki güncellemeler tamamen güncel mi? Sadece RDP istemcisiyle ilgili güncellemeler var ve bunlar çok önemli... RDP istemcisindeki protokolün 8.1 sürümü olması gerekiyor:
- uzak bir masaya bağlanmaya başlayın
Matrox web sitesinde sadece Win7/Win2008 Server için g200 için en son sürücüler var :(
Intel sitesi, Win 2012 Sunucusu için G200 için sürücüler içeriyor , ancak görünüşe göre bu yalnızca Intel tarafından üretilen anakartlar için...
Anakart modeli ve sunucu modeli için teknik desteğe başvurabilir misiniz? Fujitsu, Dell veya her ne kullanıyorlarsa?
( Asıl sürücüyü Fujitsu web sitesinde buldum , ancak bunun yalnızca Fujitsu sunucuları için olduğundan şüpheleniyorum)
