Terminal hızı
- MetaTester 5 Strateji Sınayıcı Temsilcileri Yöneticisinin Nasıl Kurulacağı Hakkında Sorular
- MQL5 Sinyaller Hizmeti üzerinde Sosyal Ticaret
- MQL5 Sinyaller Hizmeti üzerinde Sosyal Ticaret
Bana öyle geliyor ki, çok fazla sipariş açıldığında, terminal önemli ölçüde yavaşlıyor. Üstelik, birçok sipariş yüzlerce değil, zaten ikinci düzineden başlıyor. Sunucumda açık 10 terminalim var. OS-win2012 server R2, 10 siparişe kadar açık olan terminaller kolayca açılabilir, daraltılabilir veya genişletilebilir. 15'ten fazla siparişin olduğu - Slaytlara bakıyorum. Terminalin açılması birkaç dakika sürer, çiftler ve alıntılar hakkındaki tüm bilgiler her 10-15 saniyede bir ayrı ayrı güncellenir. Korkunç, çalışmıyor. Kim benzerleriyle karşılaştı? Nasıl tedavi edilir veya ne yapılır?
1) Sunucu yapılandırması tam olarak nedir? İşlemci, kaç çekirdek, bellek miktarı, hangi disk
2) VPS mi?
Grafik alt sistemindeki 10 fren terminalinden (sonuçta, sunucuda, yerleşik bile olsa, hızlanan bir video kartı yoktur), büyük olasılıkla her zamanki gibi ve işlemlerde değil.
Lütfen terminalin ciddi bir grafik kartı gerektiren bir grafik uygulama olduğunu unutmayın. Sunucularda çalıştırırsanız (sınıf olarak hiç video kartı yoktur) ve hatta sanallaştırıcılar altında bile ciddi frenler yakalayabilirsiniz. Yavaş kartlardaki çizelgeler ne kadar çok yenilenirse (açık veya örtük), terminal o kadar yavaş tepki verir.
1) Sunucu yapılandırması tam olarak nedir? İşlemci, kaç çekirdek, bellek miktarı, hangi disk
2) VPS mi?
Grafik alt sistemindeki 10 fren terminalinden (sonuçta, sunucuda, yerleşik bile olsa, hızlanan bir video kartı yoktur), büyük olasılıkla her zamanki gibi ve işlemlerde değil.
Lütfen terminalin ciddi bir grafik kartı gerektiren bir grafik uygulama olduğunu unutmayın. Sunucularda çalıştırırsanız (sınıf olarak hiç video kartı yoktur) ve hatta sanallaştırıcılar altında bile ciddi frenler yakalayabilirsiniz. Yavaş kartlardaki çizelgeler ne kadar çok yenilenirse (açık veya örtük), terminal o kadar yavaş tepki verir.
adanmış bir fiziksel sunucudur. vps değil. Yapılandırma: Intel® Xeon® , E3-1270 v3 Dört Çekirdekli Haswell - 4 çekirdek , 32 GB ECC RAM , 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Veri Merkezi Serisi.
Videoyu düşünmedim. Ve sonra ne yapmalı? O zaman şirketle konuşmayı denemeliyiz, eğer muhtemelen videoyu benim için oraya koyabilirlerse.
ZY Arka plan uygulamalarının grafik kullandığını hiç düşünmemiştim - yaşa ve öğren
adanmış bir fiziksel sunucudur. vps değil. Yapılandırma: Intel® Xeon® , E3-1270 v3 Dört Çekirdekli Haswell - 4 çekirdek , 32 GB ECC RAM , 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Veri Merkezi Serisi.
Videoyu düşünmedim. Ve sonra ne yapmalı? O zaman şirketle konuşmayı denemeliyiz, eğer muhtemelen videoyu benim için oraya koyabilirlerse.
adanmış bir fiziksel sunucudur. vps değil. Yapılandırma: Intel® Xeon® , E3-1270 v3 Dört Çekirdekli Haswell - 4 çekirdek , 32 GB ECC RAM , 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Veri Merkezi Serisi.
Videoyu düşünmedim. Ve sonra ne yapmalı? O zaman şirketle konuşmayı denemeliyiz, eğer muhtemelen videoyu benim için oraya koyabilirlerse.
Yani RDP hala sanal vidyuhu kullanıyor, değil mi?
Yani RDP hala sanal vidyuhu kullanıyor, değil mi?
Suçlu sadece vidyuhi değil, belki de kanalın hızı ve sunucu ve istemcideki RDP ayarları olabilir... Ama önce vidyuhi'yi, yüzdeye dahil edilmiş olsa bile, koysunlar.
Ciddi 2D grafikler ciddi video!!! Bu senin için değil))
ZY Arka plan uygulamalarının grafik kullandığını hiç düşünmemiştim - yaşa ve öğren
Bu MetaTrader 4/5 için sadece 2B hızlandırma çok gerekli.
Ve Matrox en iyi ihtimalle sunucularda olduğundan, saf yumuşak öykünmede fazla ilerlemezsiniz.
Kampanya video sistemi, frenlerin son kalesidir)
Ayrıca ince RDP ayarları da var... Eğer vidyuhi kurulumu yardımcı olmazsa, bunları size daha sonra anlatacağım. Orada grup ilkesi düzenleyicisinde ve rdp bağlantı dosyasının kendisinde bir şeyler ayarlamanız gerekecek. Sonuç, yerel bir bilgisayardakiyle aynı kalitede çalışmadır. Şimdi bu metni Win2012 R2 ile uzak bir sunucudan yazıyorum, buna paralel olarak Youtube'u başka bir sekmede izliyorum.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz