Evet, videoyu bilgisayarımda yazdım.
Ağla ilgili şüpheleri bir kenara bırakmak için neden bir uzaktan kumandaya yazmayı öneriyorum ...
Burada yazdığı gibi yapmaya çalışın yani hizmetlere değil uygulamalara daha fazla öncelik verin.
Ve sunucuyu yeniden başlatın.
Bu ilk.
Daha iyi dene. Çok hızlı ve basit. Hiçbir yere bağlı olmayan "boş terminali" çalıştırın. Ardından, "çok sayıda siparişin" bulunduğu hesaba bağlanın.
Ve siparişlerle paneli kapatırsanız veya tam ekran yaparsanız (F11), yine de yavaşlar mı?
Videoda, 3:39 - bu ne tür bir korku? Sanal bellek - 10 bin megabayt? Bu nereden? Tamamen kapatın, 32 gigabayt RAM'iniz var. Ayarlarla nasıl bağlantı kesilir, yeniden başlatılır ve ekran görüntüsü gösterilir. Bunun gibi olmalı:
O zaman belki bu yöne bakmak mantıklıdır? - Çevrimiçi oyunlarda ping nasıl düşürülür. Leatrix Gecikme Düzeltme komut dosyası.
Win server 2012 r2 için bu ayarlarla ilgili tecrübesi olan var mı?
Sisteminizde hiç takas dosyası kurmayın, orada buna gerek yok, 32 gigabayt RAM'iniz var.
Ağ ayarlarıyla oynanan çeşitli komut dosyalarını ve exe dosyalarını kullanmanızı önermiyorum, Windows kayıt defterini ve ağ ayarlarını bozacaklar, böylece tek bir çıkış yolu olacak - işletim sistemini yeniden yüklemek.
Bu arada, Leatrix Gecikme Düzeltmesi *1 uygularsanız, aracının sunucusu ağ taşması nedeniyle yasaklanabilir, bu hariç tutulmaz.
----
*1: Komut dosyası, paketleri işlemek için Windows'taki gecikme zamanlayıcısını kaldırır (sözde sistemin gelen veri segmentini işlemesine ve yalnızca o zaman alınıp alınmadığını yanıtlamasına izin vermek için yapılmıştır) ve bu nedenle alınan paketin onayı her biri için hemen gönderilir. aslında kabul edilen bölüm. Bu, bilgisayar ve sunucu arasında bilgi gönderme ve alışverişindeki gecikmede önemli bir azalmaya yol açar. Böylece ping azalır.
Alexey Oreshkin :
все украшательства убрал .файл подкачки тоже полностью убрал. Хотя файл подкачки до этого был автоматом задан, это я сейчас перед видео его сам поставил 10000мб ,подумал что может так будет лучше и вдруг его не хватает. Перегрузился и вновь попробовал всё запустить, несмотря на выходной день. Сейчас всё открывается и закрывается вообще без намёка на тормоза, то есть как и должно. Посмотрю что будет в понедельник и если скорость работы будет вновь неудовлетворительной, то может тогда проблема в пинге от моего сервера до серверов брокера ? Сейчас ведь, без рынка, всё отлично работает.
İşte ağ hakkında düşündüklerim:
barındırma sağlayıcınızdan size "beyaz" bir IP sağlamasını isteyin (büyük olasılıkla 1-2$ ucuz olmalıdır). Artık bu IP adresinde oturan tek kişinin siz olmadığına dair bir şüphe var. Diğer sunucuların - komşularınızın Alpari sunucusuna sizinle aynı anda bağlanması mümkündür ve bu nedenle bu kadar büyük zaman gecikmeleri vardır.
Ama ağın hala onunla hiçbir ilgisi olmadığından şüpheleniyorum ...
Sürücülerin ekran görüntüsü.
Hızda özel bir değişiklik yok: 3-4 terminal sorunsuz çalışıyor ve hepsi bu. Şimdi 11 terminal başlattım ve durum aynı - her şey kilitleniyor. :( Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Üç terminalden dolayı ayda 100 Euro'ya sunucu kiralamanın mantığını göremiyorum, VPS'de oturmak daha kolay.