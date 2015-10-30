Terminal hızı - sayfa 8

Alexey Oreshkin :
Evet, videoyu bilgisayarımda yazdım.
Ağla ilgili şüpheleri bir kenara bırakmak için neden bir uzaktan kumandaya yazmayı öneriyorum ...
 
-Aleks- :
Ağla ilgili şüpheleri bir kenara bırakmak için neden bir uzaktan kumandaya yazmayı öneriyorum ...
uzak bir bilgisayarda kaydedilen video: Bu nedenle ses yok.

İgor Konyaşin :

Burada yazdığı gibi yapmaya çalışın yani hizmetlere değil uygulamalara daha fazla öncelik verin.

Ve sunucuyu yeniden başlatın.

Bu ilk.

Hem birinciyi hem de ikinciyi yaptım. Video sonucu.
Anthony :
Daha iyi dene. Çok hızlı ve basit. Hiçbir yere bağlı olmayan "boş terminali" çalıştırın. Ardından, "çok sayıda siparişin" bulunduğu hesaba bağlanın.
Sınanmış. Fark yok.
-Aleks- :
Ve siparişlerle paneli kapatırsanız veya tam ekran yaparsanız (F11), yine de yavaşlar mı?
Sınanmış. Sonuç beklenmedik - her şey sorunsuz hareket ediyor. Videoda var.
 
Alexey Oreshkin :

Videoda, 3:39 - bu ne tür bir korku? Sanal bellek - 10 bin megabayt? Bu nereden? Tamamen kapatın, 32 gigabayt RAM'iniz var. Ayarlarla nasıl bağlantı kesilir, yeniden başlatılır ve ekran görüntüsü gösterilir. Bunun gibi olmalı:


 
Alexey Oreshkin : Sonuç beklenmedik - her şey sorunsuz ilerliyor. Videoda var.
Hala bir vidyushka gibi görünüyor, ancak masaüstünün tüm süslemelerini en aza indirmeye çalıştınız mı? Eh, sanal bellek hakkında doğru söylüyorlar - onu kaldırmanız gerekiyor.
 
Tüm süslemeleri kaldırdım, takas dosyası da tamamen kaldırıldı. Takas dosyası daha önce otomatik olarak ayarlanmış olmasına rağmen şimdi videodan önce kendim 10000 mb olarak ayarladım, bu şekilde daha iyi olabileceğini düşündüm ve birden bire yetmiyor. İzin gününe rağmen yeniden başlattım ve her şeyi yeniden başlatmaya çalıştım. Şimdi her şey en ufak bir fren sesi olmadan, yani olması gerektiği gibi açılıp kapanıyor. Pazartesi ne olacağını göreceğim ve eğer çalışma hızı yine tatmin edici değilse, o zaman sorun benim sunucumdan aracının sunucularına giden pingde olabilir mi? Şimdi, bir piyasa olmadan, her şey yolunda gidiyor.
O zaman belki bu yöne bakmak mantıklıdır? - Çevrimiçi oyunlarda ping nasıl düşürülür. Leatrix Gecikme Düzeltme komut dosyası.
Win server 2012 r2 için bu ayarlarla ilgili tecrübesi olan var mı?
 
Alexey Oreshkin :

Sisteminizde hiç takas dosyası kurmayın, orada buna gerek yok, 32 gigabayt RAM'iniz var.

Ağ ayarlarıyla oynanan çeşitli komut dosyalarını ve exe dosyalarını kullanmanızı önermiyorum, Windows kayıt defterini ve ağ ayarlarını bozacaklar, böylece tek bir çıkış yolu olacak - işletim sistemini yeniden yüklemek.

Bu arada, Leatrix Gecikme Düzeltmesi *1 uygularsanız, aracının sunucusu ağ taşması nedeniyle yasaklanabilir, bu hariç tutulmaz.


----

*1: Komut dosyası, paketleri işlemek için Windows'taki gecikme zamanlayıcısını kaldırır (sözde sistemin gelen veri segmentini işlemesine ve yalnızca o zaman alınıp alınmadığını yanıtlamasına izin vermek için yapılmıştır) ve bu nedenle alınan paketin onayı her biri için hemen gönderilir. aslında kabul edilen bölüm. Bu, bilgisayar ve sunucu arasında bilgi gönderme ve alışverişindeki gecikmede önemli bir azalmaya yol açar. Böylece ping azalır.

 

Alexey Oreshkin :
Hafta sonları, neyin yanlış olduğunu anlamak zor. Düşük bir ping tüm sistemi yavaşlatamaz... ve tam ekranda bile her şey çalışır, bu da sipariş tablosunun sık sık güncellenmesiyle ilgili sorunun işlemci veya ekran kartı olduğu anlamına gelir. Ekran görüntülerine bakılırsa işlemci yüklenmemiş, bu da yalnızca video kartının kaldığı anlamına geliyor. Başka bir tabloda sık sık güncelleme yapmayı deneyin. Renat'ın terminaldeki güncellemelerin neredeyse 500 fps olabileceğini söylediğini hatırlıyorum... Öte yandan, her şey tam ekran ile çalıştığına göre, neden uzak bir makinede açık siparişler hakkında bilgiye ihtiyacınız var?
 

İşte ağ hakkında düşündüklerim:

barındırma sağlayıcınızdan size "beyaz" bir IP sağlamasını isteyin (büyük olasılıkla 1-2$ ucuz olmalıdır). Artık bu IP adresinde oturan tek kişinin siz olmadığına dair bir şüphe var. Diğer sunucuların - komşularınızın Alpari sunucusuna sizinle aynı anda bağlanması mümkündür ve bu nedenle bu kadar büyük zaman gecikmeleri vardır.

Ama ağın hala onunla hiçbir ilgisi olmadığından şüpheleniyorum ...

 
tik olmadığı sürece fren de olmayacaktır.
 


Sürücülerin ekran görüntüsü.

Hızda özel bir değişiklik yok: 3-4 terminal sorunsuz çalışıyor ve hepsi bu. Şimdi 11 terminal başlattım ve durum aynı - her şey kilitleniyor. :( Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Üç terminalden dolayı ayda 100 Euro'ya sunucu kiralamanın mantığını göremiyorum, VPS'de oturmak daha kolay.

