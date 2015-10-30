Terminal hızı - sayfa 2
herşey mümkün. İnternetle başladım - sonuç olarak, mükemmel hızda, Wi-Fi olmadan kablolu bir tane geçirdim. Sorun çözülmedi. Ardından robotları optimize etmeye başladı. Beklenmedik bir şekilde, ancak onları çok daha hızlı hale getirdi, ancak bu da yardımcı olmadı. Kampanya video sistemi frenlerin son kalesidir) Teknik destekten cevap bekliyorum.
1) Hangi sınıf uzmanlar/göstergeler değerlidir? Grafik kullananlar var (nesneler, sık sık yeniden oluşturma vb.)
2) Uzmanlar/göstergeler ekranı ne sıklıkla yeniden çiziyor? Açıkça ChartRedraw aracılığıyla ve dolaylı olarak grafik nesnelerin özelliklerinin kalıcı olarak değiştirilmesi yoluyla.
Terminallerin içeriği hakkında (versiyonlar dahil) kesinlikle hiçbir şey söylemediniz, ancak pozisyon sayısı şeklinde önemsiz bir faktöre odaklandınız.
Bu MetaTrader 4/5 için sadece 2B hızlandırma çok gerekli.
Ve Matrox en iyi ihtimalle sunucularda olduğundan, saf yumuşak öykünmede fazla ilerlemezsiniz.
Terminalleri her zaman güncellerim. Tüm terminaller 840 yapıya sahiptir. Tüm göstergeler, komut dosyaları, robotlar her terminalden kaldırıldı.
Terminal ayarlarında sadece bir değişiklik var: Tüm terminallerde iki değer değiştirildi: Maks. Tarihteki çubuklar ve penceredeki Maksimum çubuklar - bu parametreler 10 kat artırılır.
Eurodollar penceresi 1H döneminde açıktır. Ayrıca işletim sistemini her zaman güncellerim.
İstatistiklere göre (yanılıyor olabilirim, bu konuyla uğraşmadım), her terminal günde yaklaşık 60Mb pompalıyor. Günlük toplam trafik 600Mb.
Her şeyi tarif ediyor gibi görünüyor.
Ö!
Ve özellikle, ayarlarda kaç çubuk ayarlandı?
Ama yine de, arka plan süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz - orada bir grafik hızlandırıcıda bu kadar aktif olarak ne yapıyorlar?
Windows'ta neredeyse tüm grafik işlevleri video sürücüsü düzeyine aktarılır: dikdörtgenler, dolgular, çizgiler, yazı tipleri, kenar yumuşatma, tümü 3B vb.
Bu nedenle, en az bir dikdörtgen çizen herhangi bir program, grafik kartının hızına bağlıdır. Programda ne kadar çok grafik olursa, bağımlılık o kadar büyük olur.
Görev Yöneticisi'ni açın ve işleme göre CPU kullanımına bakın.
Farklı terminal.exe'lerin önemli CPU tüketimi varsa, %100'ü Uzman Danışman veya özel bir gösterge ile ilgilidir.
Ayrıca işlem geçmişinin derinliğine ve içindeki giriş sayısına da dikkat edin. "Hepsini ver" modunda uzmanlar tarafından periyodik olarak veya sıklıkla erişilen 100.000 sipariş varsa, uzmanlardaki frenler garanti edilir.
GUI'nin Mt4'teki yavaşlaması da çok yavaş özel göstergelerin olduğunu gösterir.
Parametreler geçmişteki maksimum çubuk = 5120000, 650000 penceresindeki maksimum çubuk
İlk 5 terminal başlatılır ve robotlu ve robotsuz sorunsuz çalışır. Ama zaten onuncu terminal, robotlu veya robotsuz denediğim gibi yaklaşık 10 dakika yükleniyor. Çok sayıda siparişin açık olduğu yerde, her durumda yükleme daha yavaştır.
Ev bilgisayarımda 10 terminal çalıştırmaya karar verdim. Her şey sorunsuz, hızlı ve verimli bir şekilde açıldı.
ps Teknik destek ile sorunu çözerken videonun olduğu başka bir tarifeye geçiş yapıyorum. MT bir kez daha şaşırttı, özellikle herhangi bir gösterge veya görsel yapı kullanmadığımı düşünürsek.