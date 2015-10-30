Terminal hızı - sayfa 7
Alexey Oreshkin , Uzaktaki bir makinede terminalin videosunu kaydetmeyi denediniz mi?
sesli video
sesli video
Lütfen evde hangi işletim sistemine sahip olduğunuzu söyler misiniz?
Şarap 8.1'deki frenler bir ay önce ortaya çıktığından beri.
Ve 7-ke'de her şey yolunda.
Şu anda, tüm terminallerdeki standart ayarları penceredeki ve geçmişteki çubuk sayısına göre döndürdüm. Mevcut strateji için bu derinlik önemli değil. Ama bu da yardımcı olmadı. Bir sonraki ödemeli ay bitecek, sunucuyu sağlayan firmayı değiştirmeye çalışacağım. Aslında, şu anda yaklaşık 6 terminal dönüyor ve az çok çalışabilirsiniz, ancak yine birçok siparişin açık olduğu terminallerde frenler başlıyor.
Çalışan bir uzmanın varlığı bir şekilde etkiler mi?
Onlar. "boş terminali" çalıştırın ve videoya bakılırsa sizin için "yavaşlamaz". Ardından, "çok sayıda siparişin" olduğu hesaba bağlanın, gözlemleyin.
Burada yazdığı gibi yapmaya çalışın yani hizmetlere değil uygulamalara daha fazla öncelik verin.
Ve sunucuyu yeniden başlatın.
Bu ilk.
sesli video
İkinci.
Win2012 Server R2 için grafik bileşenlerini kurun:
- Sunucu Yöneticisini çalıştırın ("Bilgisayarım" -> (sağ fare tuşu) -> "Yönet")
- Gösterge Tablosunda "Rol ve özellik ekle"yi seçin. "Bileşenler" bölümüne gidin ve bu resimdeki (vurgulanmış) kutuları işaretleyin:
( >>>bu kılavuza göre<<< )
Expert Advisor basittir, karmaşık hesaplamalar yoktur ve hızı bu şekilde etkilemez. EA'nın basit bir mantığı vardır - her tıklamada tüm pazarı değerlendirir. Her sembol için değerlendirme derinliği sadece 20 mumdur.
Emirsiz hiçbir terminali yavaşlatmaz. Çalışan bir uzmanın varlığı bunu hiçbir şekilde etkilemez. Bir şekilde bu seçeneği bile yaptım - robotu tüm terminallerde boşalttım ve Eurobucks penceresini kapattım, yani. sadece açık siparişler vardı ve hepsi bu - sonuç aynı, birçok siparişin olduğu yerde neredeyse hareket etmiyor.
Evde Windows 7 var ve hiç sorunu yok.
