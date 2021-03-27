Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 8
Evet, sonuçlar ben olmadan yayınlandı. Makaledeki algoritmanın, yerel ekstremi hemen hemen ve standart GA'dan çok daha iyi bulduğu açıkça görülebilir.
Granit içinde! Bu senin sloganın, buna karşı bir faydası yok, hemen söylediği bu anlamsızlık hakkındaydı. Kanıta ihtiyacın yok, haklı olduğundan bile şüphen yok. Sizin açınızdan, kene verilerinin ve özel beslemelerin görünümünün, size sorulduğunda granit ifadesini hiçbir şekilde yansıtmadığından ve N-yıllar için uygunluğunu kanıtladığından eminim. Tecrübeli sen bizimsin!
Makaleyi hiç okumadınız, bu yüzden bu "tavlama" dan bahsediyorsunuz. Ancak yazıda en ufak bir şekilde kullanılmamaktadır. “Okumadım, ama kınıyorum” - sonuçta, deneyim içemezsiniz, değil mi? Spesifik olarak, GA'nın yakınsak (rastgele olmayan) yerel ekstrema bulmamasından memnun değilim. Bu nedenle, TS optimizasyonu için uygunluğu en azından şüphelidir. Bir sebepten dolayı icat edilmiş çok sayıda buluşsal algoritma var. Ve en iyi buluşsal algoritma yoktur. Her görev için en iyisi farklıdır. Dolayısıyla, TS'nin optimizasyon sorunu için GA, ne yazık ki, en iyisinden uzaktır. Argümanlar, ne hakkında olduğunu anlamak isteyenler için makalede verilmiştir.
Maalesef yanılıyorsunuz.
Bir bakışta optimizasyonun özünü en azından biraz anlamak için şu soruların cevaplarını anlamaya çalışın:
1. Optimizasyon nedir?
2. Neden ve en uygun olanı aramak gerekli mi?
3. Hangi görevler makul bir sürede çözülebilir ve hangileri çözülemez. Neden bazı görevler için sadece genetik değil, aynı zamanda diğer buluşsal arama algoritmalarını kullanmak sadece gerekli değil, aynı zamanda değerli zaman için de zararlıdır.
4. GA kullanarak sadece global değil, aynı zamanda birkaç yerel ekstremumu da bulmak mümkün müdür? - bunun için ne gerekli?
5. Belirli bir görevle ilgili olarak GA'nın verimliliğini artırmak için ne gereklidir?
6.....
Cevapları olmayan daha birçok önemli soru var, sadece "bir şey" aramanın değil, en azından bu konuda profesyoneller topluluğuna bakmanın o kadar kolay değil, en azından bir meslekten değil.
Rakamlarla pratik bir örnek - altı parametreli EA optimizasyonu.
Parametrelerin tam sayımından geçişlerin yüzde 3,17'si hesaplanmış ve ana diyagonalde parametrelerin değerleri görünür,
en iyi sonucun elde edildiği (açık sarı renk). Hangi yöne gideceğinizi zaten görebilirsiniz.
Genetik algoritma iyidir, ancak parametrelerin etkisinin genel planını gördüğünüzde, birçok şey daha net hale gelir.
Konuyu görür görmez, hemen düşündüm - böyle yoldaşlar mutlaka gelecek, "Ah, kaç kez dedik, ah, bizi dinlemediler. ..."
Belirli bir üründeki herhangi bir işlevin, herhangi bir yeteneğin ve teknolojinin, ancak ve ancak ekonomik olarak mümkün olduğunda ortaya çıktığı gerçekten açık değil mi? - şu anda ve MT5 için böyle bir ekonomik ihtiyaç ortaya çıktı ve bir yıl önce değil, bir yıl sonra değil, uygulanacaktır. Şu anda. Evet, diğer bazı ürünlerde bu tür özellikler uzun süredir mevcuttu, ancak MT'nin çok eski zamanlardan beri sağladığı başka bir özellik yoktu.
Tamamen meraktan kaynaklanan son girişim, mevcut tüm uzak hizmet aracıları ağını kullanırsak 1.000.000.000 geçişin maliyeti ne olur? Uzak acenteleri uzun zamandır kullanmıyorum, fiyatları bilmiyorum.
Her geçişte N saniye bırakarak kendinizi sayın lütfen.
Kesinlikle.
"Optimizasyon algoritmaları" ve "verilerin istatistiksel ve görsel olarak işlenmesi ve sunulması yöntemleri" kavramlarını ayırmak gerekir. Neden karıştırıyorsunuz - belli değil ...
Ayrılmak neden gerekli? Görselleştirme ile optimizasyonu daha çok seviyorum.
Benim için de birlikte çok tatlılar. Peki, ayrılman gerek. Ayrı - görselleştirmenin yalnızca bir kişinin karar vermesine yardımcı olan bir araç olduğunu anlama anlamında. Herhangi bir görselleştirme olsun veya olmasın, optimizasyon algoritmasının kendisi daha iyi veya daha kötü olmaz.
Bu arada Renat, pratik açıdan 10.000 geçişin yeterli olduğunu söylerken biraz tereddüt ediyor. Analitik olarak hesaplanamayan tüm problemler için 5000'in yeterli olduğunu söyleyebilirim. En az 100.000.000 (yüz milyon) geçiş, 5000 GA geçişi ile değiştirilebilir. Başka bir GA kullanarak GA'nın parametrelerini optimize ederek buna ikna oldum, vakaların %90'ından fazlasında çalışma çözümleri elde edildi.
Benim için de birlikte çok tatlılar. Peki, ayrılman gerek. Ayrı - görselleştirmenin yalnızca bir kişinin karar vermesine yardımcı olan bir araç olduğunu anlama anlamında. Herhangi bir görselleştirme olsun veya olmasın, optimizasyon algoritmasının kendisi daha iyi veya daha kötü olmaz.
Eh, bizi aydınlatın, ekonomik fizibilite pahasına ( bana inanmayın, o kadar aptalım ki hala anlamıyorum ).
Dolar kurunun değişmesi bölgeden bir şey mi? bir yıl önce farklıydı ve şimdi programcıların çalışmaları daha uygun maliyetli hale geldi (daha az ödemeleri gerekiyor)?
İşte bu yüzden, ancak şimdi kodu şekillendirmeye ve diğer ticaret platformlarında onlarca yıldır var olan böyle bir fırsatı sağlamaya başladılar. Senin için böyle mi oluyor?