İşte birkaç dakika içinde bu fonksiyon üzerinde GA çalışmasının sonucu. Bana göre oldukça yakın:
Uzak aracıları indirin çocukça değil! :-)
Özellikle bu yol hakkında "Birkaç nesil torunların parası yetmeyebilir" yazdım.
Sayıların ardındaki fiziksel anlamı kaybetmeyin.
MT5 için kendi veri akışlarımızı yazmak için arayüzler açmaya karar verdik.
fonksiyon Z = cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + günah(2.25*y) + cos(3*x*y); X ve Y'nin -3 ile +3 arasında olduğu yerde
Ayrıca MT5'te yüksek seviyelerinin nasıl bulunacağıyla da ilgileniyorum.
Yönteme göre - Habré hakkındaki bir makaleden bir fikir, matlab ve C #'da bir uygulama.
İlköğretim:
Belirtilen limitler ve adımlarla 361.201 geçiş (53 saniye) için kapsamlı aramanın matematiksel modunda başlıyoruz:
bundan sonra, gerekli maksimumların birkaç kümesini bulduktan sonra, 8.700 geçiş (12 saniyelik süre) içinde olan genetiği çalıştırdık:
Hareketli Ortalama - standart teslimat MT5
Numaralandırmadaki parametrelerin güvenilirlik bölgelerinin çıkıntıları görülebilir
Genetikte yatay mı yoksa aşağıdan yukarıya mı doğru gittikleri net değil.
Senin için ne fark eder, ben yapamam, belki ben yapamam, biri yapabilir, sen kâr edersin...
Yani, hiç almadın.
Cevaplarımı tekrar okuyun lütfen.
Bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek içeren ayrıntılı bir açıklama var mı?
Bununla ancak bir sonraki sürümden sonra ilgileneceğiz.
MathExp(cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + günah(2.25*y) + cos(3*x*y));
Ayrıntılı arama
Genetik
0.025'lik adımlarla -3 ila 3