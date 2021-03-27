Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 6

Algoritmanın bir örneğini önceki sayfada vermiştim. GIF'te, maksimum kümelerin sürecin bitiminden çok önce ve tüm maksimumların bir kerede oluştuğunu görebilirsiniz.

İşte birkaç dakika içinde bu fonksiyon üzerinde GA çalışmasının sonucu. Bana göre oldukça yakın:


 
IvanIvanov :

Uzak aracıları indirin çocukça değil! :-)

Özellikle bu yol hakkında "Birkaç nesil torunların parası yetmeyebilir" yazdım.

Sayıların ardındaki fiziksel anlamı kaybetmeyin.

 
Renat :
MT5 için kendi veri akışlarımızı yazmak için arayüzler açmaya karar verdik.

Gerçek zamanlı olanlar da dahil olmak üzere kendi veri kaynaklarınızı özgürce yazmak mümkün olacaktır. Bu, ayrıntılı bir geçmiş ve Seviye 2 sipariş defterleri dahil olmak üzere herhangi bir veriyi bağlamanıza izin verecektir.

Varsayılan olarak, çevrimdışı olanlar da dahil olmak üzere bir dizi düzenli veri akışı sağlayacağız. Test cihazında sanal semboller de mevcut olacaktır.

Bütün bunlar elbette ücretsiz.
Bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek içeren ayrıntılı bir açıklama var mı?
Renat :

Senin için ne fark eder, ben yapamam, belki ben yapamam, biri yapabilir, sen kâr edersin...
 
event :

fonksiyon Z = cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + günah(2.25*y) + cos(3*x*y); X ve Y'nin -3 ile +3 arasında olduğu yerde

Ayrıca MT5'te yüksek seviyelerinin nasıl bulunacağıyla da ilgileniyorum.

Yönteme göre - Habré hakkındaki bir makaleden bir fikir, matlab ve C #'da bir uygulama.

İlköğretim:

 input double x= 0 ; // start=-3.0, step=0.01, stop=3.0
input double y= 0 ; // start=-3.0, step=0.01, stop=3.0

double OnTester ()
  {
   return ( MathCos ( 1.5 *x)* MathCos ( 1.5 *x) + MathSin ( 2.25 *y) + MathCos ( 3 *x*y) );
  }

Belirtilen limitler ve adımlarla 361.201 geçiş (53 saniye) için kapsamlı aramanın matematiksel modunda başlıyoruz:


bundan sonra, gerekli maksimumların birkaç kümesini bulduktan sonra, 8.700 geçiş (12 saniyelik süre) içinde olan genetiği çalıştırdık:


Hareketli Ortalama - standart teslimat MT5

İki parametrenin tam sayımı (yaklaşık 40 dakika harcanan süre) Aynı periyotta aynı iki parametreyi seçmek için genetik algoritma (Birkaç saniye harcanan zaman)

Numaralandırmadaki parametrelerin güvenilirlik bölgelerinin çıkıntıları görülebilir

Genetikte yatay mı yoksa aşağıdan yukarıya mı doğru gittikleri net değil.

 
IvanIvanov :
Senin için ne fark eder, ben yapamam, belki ben yapamam, biri yapabilir, sen kâr edersin...

Yani, hiç almadın.

Cevaplarımı tekrar okuyun lütfen.

 
Prival-2 :
Bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek içeren ayrıntılı bir açıklama var mı?
Bununla ancak bir sonraki sürümden sonra ilgileneceğiz.
 
Renat :
Bununla ancak bir sonraki sürümden sonra ilgileneceğiz.
Şimdiden teşekkürler, daha fazla ayrıntı lütfen, özellikle 2. Düzey ve bu veriler üzerinde test yapmakla ilgileniyorum.
MathExp(cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + günah(2.25*y) + cos(3*x*y));

Ayrıntılı arama

Genetik

0.025'lik adımlarla -3 ila 3

