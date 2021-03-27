Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 5
Şahsen, mevcut GA yetenekleri benim için yeterli. Kendi değerlendirme fonksiyonunuzu belirleme yeteneği, gerçekten de, herhangi bir arama imkanı verir.
Zaskok ve daha spesifik olarak - MT5'teki standart GA ile ilgili sorunlar nelerdir?
Ve ne tür buluşsal yöntemlere sahip olmak istiyorsunuz?
567 milyar geçiş, geçiş başına 100 ms saysak bile yine de 56 milyar saniye alıyoruz.
648.000 gün (1.775 yıl) beklemek veya genetiğe geçmek için tavsiye almak istediğinizden emin misiniz? Genetikte 20.000 geçiş yapar ve memnun kalırsınız.
Uzak aracıları indirin çocukça değil! :-)
fonksiyon Z = cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + günah(2.25*y) + cos(3*x*y); X ve Y'nin -3 ile +3 arasında olduğu yerde
Ayrıca MT5'te yüksek seviyelerinin nasıl bulunacağıyla da ilgileniyorum.
Yönteme göre - Habré hakkındaki makaleden fikir, matlab ve C #'da uygulama.
Bu çok daha ilginç, ne tür ilginç "sezgisel algoritmalar" var ki optimumları bulmada genetikten çok daha fazla verimlilik sağlıyor?
Eh, bir maksimum, bence, sorun yok.
Ancak, TÜM maksimumu bulmak için - GA uygun değildir.
Ancak, hangi buluşsal algoritmalar bunu daha iyi yapacak?
Size bir kanıt sunmak oldukça sorunlu, çünkü Bazı konularda dar görüşlü olduğunuza dair kamuoyundaki tartışmalara tam olarak doğru yanıt vermiyorsunuz. Ve sizin başlatmış olduğunuz bu dal, ne yazık ki, bu ifadenin nihai kanıtı olarak hizmet ediyor.
Bunu yıllarca arayıp soran başkaları değildi elbette ama iddiaya göre yalanladınız... Ama ne oldu, oldu. Ancak yanıldığınızı kanıtlamak biraz anlamsız görünüyor çünkü. değerlendirmede işe yarayan mantık değil, insan faktörüdür.
Bu nedenle artık sizin için değil, forum üyeleri için GA'dan biraz farklı olan sezgisel optimizasyon yöntemleri lehinde mantıklı argümanlar vereceğim. Aşağıda, daha önce alıntıladığım makaleden birkaç yırtık alıntı + özellikle dikkat etmeye değer altını çizdiğim noktalar var:
Ne yazık ki, az önce iyi bilinen temel teorik noktalara değindiniz.
Ben de belirli bir soru sordum, "GA ile size özellikle uymayan nedir? Sizin için çözüm alanları bulmuyor mu?". Elbette bulur ve diğer yöntemlerden daha kötü değildir. Ve daha iyi tavlama yerel çukurlardan çıkar. Ama en önemlisi, görevleri etkin bir şekilde çözer.
"Giriş parametrelerini yönetmek/yeniden tanımlamak için MQL5 işlevleri" - hiç duymadım, bana bir bağlantı verin.
Ne yazık ki, "Bir şey isteyeceğimi duydum ama orada olan hiç yok" dışında bu alanda bilginiz yok.
Şuraya bakın: https://www.mql5.com/en/docs/optimization_frames ParameterXXX, FrameXXX işlevleri