MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization - страница 7

Будем искать проблему с ctrl+f1
Во, матлаб отдыхает
А что качает терминал при матвычислениях, у меня после старта, входящий трафик на терминале как сумашедший крутится а после останова замирает?

 

IvanIvanov:


Можно формулу второго графика? Интересно проверить, как проявит себя алгоритм на плато
 

event:
Можно формулу второго графика? Интересно проверить, как проявит себя алгоритм на плато

Тут несколько интересных функций есть.

Тестовая многопеременная многоэкстремальная функция. - MQL4 форум
MigVRN:

Тут несколько интересных функций есть.

Спасибо! Последняя функция содержит несколько плато, сейчас прогоню.

 

PS выложил тест функции с плато - _https://www.mql5.com/ru/forum/43553/page11#comment_1529873 

Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5
Renat:
Будем искать проблему с ctrl+f1
Удалось найти? У меня в MetaEditor 5.0 билд 1035 из под четверки, так же поиск не работает...
 
event:

Спасибо! Последняя функция содержит несколько плато, сейчас прогоню.

Поиск пика функции:

Trapfall

(-5..5) 
MAX(1.0;-2.0)=0.0 одна точка!!!
MIN()= -0.917317 множество точек

 

пик 

шаг 0.1,  находит без проблем! 

на среднем ноутбуке:

2015.04.25 21:38:15 Statistics locals 1350 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

2015.04.25 21:38:15 Statistics optimization passed in 0 minutes 11 seconds

2015.04.25 21:38:15 Tester genetic optimization finished on pass 8704 (of 520251)

2015.04.25 21:38:15 Tester result cache was used 7354 times

2015.04.25 21:38:15 Tester genetics is over

2015.04.25 21:38:15 Tester Best result -0 produced at generation 8. Next generation 32

 
Подскажите люди добрые.... В тестере стратегий результаты, через некоторое количество прогонов, начинают выделяться синим цветом. Что это и для чего так происходит? нигде информации по этому поводу не нашел. Скрин прилагаю. Пока писал синий цвет исчез, область выделена.
