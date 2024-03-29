MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization - страница 7
А что качает терминал при матвычислениях, у меня после старта, входящий трафик на терминале как сумашедший крутится а после останова замирает?
event:
Можно формулу второго графика? Интересно проверить, как проявит себя алгоритм на плато
Тут несколько интересных функций есть.
Спасибо! Последняя функция содержит несколько плато, сейчас прогоню.
PS выложил тест функции с плато - _https://www.mql5.com/ru/forum/43553/page11#comment_1529873
Будем искать проблему с ctrl+f1
Поиск пика функции:
(-5..5)
MAX(1.0;-2.0)=0.0 одна точка!!!
MIN()= -0.917317 множество точек
шаг 0.1, находит без проблем!
на среднем ноутбуке:
2015.04.25 21:38:15 Statistics locals 1350 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2015.04.25 21:38:15 Statistics optimization passed in 0 minutes 11 seconds
2015.04.25 21:38:15 Tester genetic optimization finished on pass 8704 (of 520251)
2015.04.25 21:38:15 Tester result cache was used 7354 times
2015.04.25 21:38:15 Tester genetics is over
2015.04.25 21:38:15 Tester Best result -0 produced at generation 8. Next generation 32