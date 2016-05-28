Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor - sayfa 12
Bu dal, 5 gün boyunca bir vardiyada seyahat eden adamlar tarafından trende incelenen Kama Sutra ile ilgili bir şakayı hatırlatıyor.
Hanımefendi, sonuçlar nedir?
Sadece ciddi olduğunuzu ve biraz şaka yapmadığınızı söylemeyin - yoksa çoraplarımı yerim
Çorap yemene gerek yok.
Kârlı bir günlük ticaretin iptal edildiği durumlara örnekler vermek daha iyidir. Birkaç noktadan daha fazla "alıntıların yer değiştirmesi" olduğunda örnekler vermek güzel olurdu. Ayrıca bir tüccarı requote ile nasıl kandırabileceğinizi merak ediyorum.
Millet, sadece bir noktanın onda birini yakaladığınızdan şüpheleniyorum. Durum buysa, yeniden fiyat teklifi verme, puan birimlerinin yerine teklif verme, çok az süren takasları iptal etme gibi tüm bu küçük şeylerin olması şaşırtıcı değil...
Daha yüksek zaman dilimlerinde işlem yapın, 1 saatin altına inmeyin! Daha iyi - sadece gün içinde işlem yapın. Tüm istikrarlı karlar orada!
Beş yıldan fazla süredir ticaret yapan arkadaşlarım var ve bahsettiğiniz bu "aldatmacalar" onları hiç rahatsız etmedi. Ben kendim bir buçuk yıldır ticaret yapıyorum - yine, herhangi bir yeniden fiyat teklifi, iptal, değişiklik korkusu görmedim. MMSIS'te olduğu gibi yalnızca doğrudan bir dolandırıcılık gördüm. Ama - her zaman ofisin son sözüydü. En az 10 yıldır var olan DC'lerle çalışıyorsanız, bu tür olayların olasılığı devam eder, ancak yine de çok küçük olacaktır.
Çorap yemene gerek yok.
Henüz kimseye para vermedim.
Evet, pek çok ve parasız yeteri kadar verdi.
"Harika, süper karlı bir tüccar arıyorum. Sana yönetimi vereceğim." gibi gerekliydi.
Evet burada herkes çok zeki, ben zaten rahatsızım)) Henüz kimseye para vermedim.
Yönetim için para nerede!?
Ne şakası yapıyorsun? )))
("Yatırımcının" adı nesnel nedenlerle boyanmıştır)
Ayrıca, bir sonraki "neden?" sorusunun cevabını bildiğinize inanıyorum.
"Harika, süper karlı bir tüccar arıyorum. Sana yönetimi vereceğim." gibi gerekliydi.