Alexey Volchanskiy :
Genellikle, doğrudan yatırımcılar ticarete müdahale etmeye başlar. Böyle davalarım vardı, ardından hemen ayrıldım.

Evet, doğrudan temasları da sevmiyorum. Her saat beyne damlamaya başlarlar - "peki, orada ne var, peki?" Sadece müdahale ederler ve dikkatlerini dağıtırlar.

 
Alexandr Saprykin :

Beynine ne damlarsa vursunlar, hiçbir şeye ihtiyacınız yok: Zor kazanılan paranızla ticaret yapın ve yatırımcı aramayın.
 
Sergey Novokhatskiy :
Kendilerine yapışırlarsa sana ne olacak? Diğer bir soru da, tekliflerinizi, geri kalanını piyasa durumu hakkındaki bilginiz ölçüsünde düşünmeniz gerektiğidir. Ve biraz şans!
 
Tereddüt etmeyin, iletişime geçin. Benim tarzım benim sistemim. Benim ticaret tarzım benim sistemimdir. Tereddüt etmeyin, iletişime geçin.
 
Vladimir Levchenko :
Gerçek bir hesaptan istatistikleri göstersen iyi olur.

