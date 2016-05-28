Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor - sayfa 19
Genellikle, doğrudan yatırımcılar ticarete müdahale etmeye başlar. Böyle davalarım vardı, ardından hemen ayrıldım.
Evet, doğrudan temasları da sevmiyorum. Her saat beyne damlamaya başlarlar - "peki, orada ne var, peki?" Sadece müdahale ederler ve dikkatlerini dağıtırlar.
Beynine ne damlarsa vursunlar, hiçbir şeye ihtiyacınız yok: Zor kazanılan paranızla ticaret yapın ve yatırımcı aramayın.
ticaret tarzı benim sistemim. Tereddüt etmeyin, iletişime geçin.
Gerçek bir hesaptan istatistikleri göstersen iyi olur.