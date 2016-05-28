Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor - sayfa 15

MIG32 :
Burada acele edemezsin.
Zaman testi denir
 
afelii :

Lütfen e-postanızı yazın, sanırım birbirimizi bulduk)))

Bir hesap var - onaylandı - istikrarlı - 3 yıllık istatistik. Çalışacağımıza eminim!!!

kişisel olarak, lütfen bağlantıyı ve sizinle çalışma koşullarını gönderin
 
İşte bu kadar, yatırımcımız yasaklandı, insanlar dağılıyor.
 
yatırım dışı ortam).
[Silindi]  
Ve neden yasaklandılar?
 
Moderatörler muhtemelen yorgundur.
 
dmitriikul :
İşte bu kadar, yatırımcımız yasaklandı, insanlar dağılıyor.
Siz de görüyorum ki yasaktan mahrum kalmamışsınız.
 
liagold :

Artık burada iletişim kurma arzusu yok, moderatörler kendilerini aldatıcı forum katılımcılarını örtbas ettiklerinde, dil bile onlara tüccar demeye cesaret edemiyor.

Herkese bol şans, herkes mutlu kalsın!

Demek sen, canım, boştan boşa dökülüyorsun. Mahkemeyi senin için seçmek istemiyorum!
[Silindi]  
Speculator_ :
Demek sen, canım, boştan boşa dökülüyorsun. Mahkemeyi senin için seçmek istemiyorum!
Evet, sadece erkeklerle iletişim kurmayı seviyor, aksi takdirde uzun zaman önce bir tür PAMM'ye yatırım yapardı veya sinyaller için kaydolurdu) ... belki o değil, o. her şey olabilir .. )
 
Edic :
Evet, sadece erkeklerle iletişim kurmayı seviyor, aksi takdirde uzun zaman önce bir tür PAMM'ye yatırım yapardı veya sinyaller için kaydolurdu) ... belki o değil, o. her şey olabilir .. )
İletişim tarzı Link'e çok benziyor
