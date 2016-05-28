Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor - sayfa 17
Merhaba!
Son zamanlarda, forex ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladım, ancak kendimi ticaret yapamıyorum, daha doğrusu yapabilirim - ama kararsız, sürekli olarak kategorik olarak tavsiye edilmeyen parayı düşünüyorum. İnsan faktörü, tabiri caizse))) Az önce yapmadım - denge çizgisini basitçe kapattığım ve bu şekilde işlem yaptığım noktaya kadar)) birçok tüccar bunu yapmayı önerdi. Ama yine de, bugün piyasadan para çekmenin veya kaybı telafi etmenin gerekli olduğuna dair sürekli düşünceler, çalışma algoritmasını paramparça etti. Ticaret için çok zaman öldürmek ve hiçbir şey kazanmamak veya kaybetmemek - yavaş yavaş beni zayıflattı ve güzel bir gün ticarete ait olmadığımı fark ettim)) Yeterli iradem yok. Ve bir arkadaşım hesabımı almayı ve takas etmeyi teklif etti. Beni biraz dövdü ve geri verdi. Daha fazla ticarete başlamadım çünkü. zaman yoktu ve arkadaş olduğumuz için, benden kârın bir kısmını alması onun için uygun değildi)) Ama daha sonra birlikte çalıştığım birkaç tüccar önerdi. Biri 3 ay işlem gördü ve yavaş yavaş birleşmeye başladı, korktum ve hesabı ondan aldım. Bana ilk miktarın %27'sini takas etti. İkincisi hiçbir şey kazanmadı, ancak en çok övündü))) pazarın olumsuz olduğunu söylüyor. ))) Forumları okumaya başladım, tüccarlar aradım, bir tane daha buldum, ikinci ay için parası var, ticaret tarzını seviyorum, karlılık elbette arzulanan çok şey bırakıyor, ama bu muhtemelen benim isteklerim de yüksek, Batı pazarlarında ayda 2-3% süper kâr olarak kabul edilir. Vitaly (adı bu) ayda ortalama %5 alıyor, ancak stratejinin cesurca %10 olduğunu iddia ediyor, ancak riskler daha yüksek. Onunla işbirliği deneyimi azdır, ama umarım sizi hayal kırıklığına uğratmaz)) Ama aynı zamanda iki yöneticinin riskleri hafifletmesini istiyorum. Geçmişi olan, sonuçlarını teyit edebilen, kendi alanlarında uzman olan tüccarları tavsiye edin, bana iletişim bilgilerini verin. Ve ilgilenirseniz, deneyimlerimi paylaşırım. Genel olarak, sizden herhangi bir bilgi için minnettar olacağım ve şimdiden teşekkürler.
Tünaydın!
Tüm konuyu tekrar okumadım, sadece iletişim bilgilerini vereceğim!
5 yılı aşkın süredir yöneticilik yapmaktayım. Yarım yıldan itibaren sırasıyla iyi bir ticaret stratejisi ve istatistik var. Skype veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin, işbirliği şartlarını tartışacağız!
skype: tek boynuzlu at
e-posta: unicornteh@gmail.com
Cevabınızı ve benimle iletişiminizi dört gözle bekliyorum!
Yatırımcı aramıyorum. Her yüz doların kaprisli genç hanımları ikna etmesi ve ikna etmesi için chtoli yapacak başka bir şey yok ...
pandispanyalı tatlı.
Merhaba!
Merhaba! Bir tüccar mı arıyorsunuz? sohbet etmeye hazır..
Merhaba!
Güvenin miktarı nedir?
Kararlı yüzde kaça ihtiyacınız var?
hangi miktarlardan bahsediyoruz?
