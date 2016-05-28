Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor - sayfa 6
Voldemar'a özellikle stratejim hakkında cevap veriyorum.Ayda %100-400 kazanan BAZI ben olduğum için kimse bir milyon kazanmanıza izin vermeyecek, brokerlar buna her şekilde müdahale edecek. küçük bir miktar ve yavaş yavaş küçük bir kâr geri çekiyor , yani, komisyoncunun sizi fark etmemesi olasılığı.
Az miktarda yatırımcı bulmak ve mevduatlarını dağıtmak garip ....
Ve siz, afedersiniz, depozitonuzu dağıtmak ve tüm kremayı kendiniz almak için bu küçük miktara bile sahip değilsiniz?
Yoksa teşekkür için diğer insanların küçük mevduatlarını dağıtan ForexDobroMen misiniz? Genel olarak, diğer insanların küçük birikimlerini dağıtmanın anlamı nedir ??? Küçük bir yüzde için mi yoksa küçük bir teşekkür için mi?
Tek istediğim bir tüccar için uzun ve istikrarlı bir geçmiş görmek. İdeal olarak, dinamiklerin ve istatistiklerin gerçek zamanlı olması için hesap herkese açık bir yerde asılı kalacaksa. Böylece hikaye doğrulanır, çizilmez . Eh, siz tüccarlar burada toplandınız, bunu benden daha iyi anlıyorsunuz.
Ne kadardır? Neden özelden cevap vermiyorsun?
Tek bir abonen yok, kafamı karıştırıyor. Ve komisyoncu bir çeşme değildir.
:-) Abone olmak için 13.000$'ınız var..... daha küçük bir depoyla, takaslar açılmayacak
Komisyoncu neden bir çeşme değil?, Parayı anında öder , emirlerin serin bir seviyede yürütülmesi .... sitenin rengini beğenmedim :-) ? On yıl içinde, ödemede tek bir gecikme değil ...
peki ehliyeti?
Bunun gibi http://www.fxclub.org/about_mission/sertifikaty/
CRFIN'den 4 Numara için
Temiz ))
Kızım, sadece mevduatını boşaltmak istemiyorsun,
ve "atıcı" ile
Sıkılmamak için :-)
..... Görmeye uygun değilim, eh ... hep böyle, bazen aşkta şanslısın, bazen parada şanslısın .... burada muhtemelen para konusunda şanslıyım . ... :-)