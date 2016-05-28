Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor - sayfa 9
En güvenli yatırım bankadır...
Bu konuda tek bir şey söyleyebilirim: Gerçekten başkalarının parasını kazanabilen bir tüccar onu almaz. Bunu biri için boblo kesmek için öğrenmedi. Ve hizmetlerini sunmayacaklar. Sorunları para değil, kökenlerini vergi makamlarına nasıl açıklayacakları.
Şey, bilmiyorum, bir tane kazanıyorum. Ve varsa, başkaları da var)) bu yüzden bunları arıyorum. Bana öyle geliyor ki, kendileri için çalışıyorlar ve forumları boşuna denemiyorlar.
Peki forumda neyi unuttun?
Tek istediğim bir tüccar için uzun ve istikrarlı bir geçmiş görmek. İdeal olarak, dinamiklerin ve istatistiklerin gerçek zamanlı olması için hesap herkese açık bir yerde asılı kalacaksa. Böylece hikaye doğrulanır, çizilmez . Eh, siz tüccarlar burada toplandınız, bunu benden daha iyi anlıyorsunuz.
Bunun gibisini hiçbir yerde göremezsiniz. Basit bir nedenden dolayı: Rusya'daki forex endüstrisi sadece 15 yaşında ve en az 5 yıl boyunca sürekli olarak karlı ticaret göstermek için, diğer mesleklerde olduğu gibi 10 yıl boyunca sıkı çalışmanız gerekiyor . Bildiğiniz gibi dünyadaki mucizeler gerçekleşmez. Görünüşe göre, uzun bir geçmişi olan ilk ustalar yeni ortaya çıkıyor, şey, paranızı umursamadıkları açık: ciddi ustalar sadece ciddi parayla ilgileniyor.Yani forex'i unutun ya da ikinci mesleğiniz yapın, eğer öyleyse tabi ki yeteneğin var. iyi şanslar
... Genel olarak, diğer insanların küçük birikimlerini dağıtmanın anlamı nedir ??? ...