Adaylığımı sunabilirim. Ayda %100'den %400'e büyüme. Sorular kişisel olarak yazılır .
bana gelmene gerek yok hesapla çalışıp para kazanabilecek bir trader arıyorum
Eğer bir tüccar forex piyasasında para kazanabiliyorsa... Başka neden başka insanların parasına ihtiyaç duysun ki?
Neden diğer insanların fonlarının cirosuna sırt çevirelim? Sadece kendi fonları gibi muamele görmeli ve ek gelir kaynağı olarak el üstünde tutulmalıdır.
Sevimli kız!
FOREX'te para kazanmak imkansız (özellikle istikrarlı bir şekilde para kazanmak)
Kiev'de biraz likit hisse veya altın, gayrimenkul satın alın.
Fazla kazanamayabilirsiniz ama kesinlikle kaybetmeyeceksiniz!
P/S 100$ kazanmak için bizim gibi 100 kişiden 1$ almanız gerekiyor.
Sizce mümkün mü?
Değişim bir dalgadır (1 2 3 4 5) ve (abc), burada (abc) zeminin cazibesidir.
Forex bir dalgadır (1 2 3 4 5) ve (1 2 3 4 5) ağırlıksızdır.
Bir tüccar, Forex'te tavan ve taban olmadığını mecazi düşüncesinde anlayana kadar, asla kazanamaz.
Bir tüccar olarak hizmetlerimi sunmaya hazırım. 6.5 yıl deneyim. Hassas girişler. karlı %10-30 arası. Daha fazlası tehlikelidir! Sözleşme kapsamında %20 - %30'dan fazla bir düşüş olmaması.
Kişisel veya postayla yazın: takma adım + köpek + posta .ru.
Ben de bundan bahsediyorum!!
Bir tüccarın ayda %100-400'ü varsa (bazılarının burada yazdığı gibi), neden size gitsinler? anlamadım aydınlatın lütfen...
Ayda% 100-400 verimle ve hatta bir yılda 100.000 ruble'den şık bir gelir elde edebilirsiniz, hayır, 100.000 ruble mi? yıllık getirisi %100-400 olduğu için borçlanabilirsiniz,
en kötü ihtimalle kredi çekebilirsin...
ve 20.000 ruble'den ayda% 100-400'de gelir 20.000 - 80.000 ruble ve 6 ay sonra mevduat 500.000 ruble'den fazla ve aylık gelir 500.000 - 2.000.000 ruble ..
Başarılı ve kazanan bir tüccarın neden size gelmesi gerektiğini açıklayın.
Faiz ödemesi ve yönetmesi için ona 100.000 verecek misiniz? hangisi ? Kazancın %10'u, başarılı bir tüccarın kendisi 100.000 ruble'den %100 kâr elde edebiliyorsa neye ihtiyacı var!
Tüccara kârın %90'ını verecek misiniz? Bankalar daha fazlasını verirse, bir yatırımcı neden %10 kar için parasını riske atsın?
Para dışında başka bir şey önerebilir misiniz?
Ne ?
Karlı strateji? başarılı tüccarların zaten karlı stratejileri var.
İletişim ve profesyonellerden oluşan bir ekip? Tanrı, bilinmeyen bir profesyonel tarafından tozlanmanızı yasaklar, o zaman 10 kopek bile kazanamazsınız ...
Garipsin ..... Ne yazdığını düşünmüyorsun bile ...
Bir kez daha soracağım, başarılı bir tüccar neden size gitsin?