Alexey Kozitsyn :
SD uygulaması, bu konudaki gönderilerime bir bağlantı içeriyor. Sorunu burada ve ayrıntılı olarak açıkladım. Hatta bazı eliminasyon yöntemleri sonuç verdi.
Görünüşe göre gözden kaçmış. Bağlantı?
fxsaber :
Görünüşe göre gözden kaçmış. Bağlantı?

https://www.mql5.com/en/forum/42122/page25#comment_2928153

ve benzeri.

Индикатор с тиковым объемом прилагается ( скомпилирован на МТ5-1100).
 
Alexey Kozitsyn :

https://www.mql5.com/ru/forum/42122/page25#comment_2928153

ve benzeri.

Okumak. Yani bu bir CopyTicks sorunu değil!
fxsaber :
Okumak. Yani bu bir CopyTicks sorunu değil!

Sorun ne?

Her bir onay işaretini işlemek imkansızsa, bu CopyTicks() ile ilgili bir sorun değil mi?

 
Alexey Kozitsyn :
Sorun ne?

Çubukların hacim alanlarının oluşumu.

Dürüst olmak gerekirse, bir kene geçmişi olduğunda çubukları analiz etmenin gerekli olup olmadığını bile bilmiyorum.

TS'lerimin gelecekte bar geçmişini analiz edeceğini sanmıyorum. Teak olunca vazgeçti!

fxsaber :
Çubukların hacim alanlarının oluşumu.
Hayır, daha doğrusu, tüm ... hatalar yüzer ... o zaman onlar, o zaman onlar değiller. Bunun, göstergenin volume[] dizisine verdiği hacimlerden kaynaklanması olası değildir.
 
Alexey Kozitsyn :
Hayır, daha doğrusu, tüm ... hatalar yüzer ... o zaman onlar, o zaman onlar değiller. Bunun, göstergenin volume[] dizisine verdiği hacimlerden kaynaklanması olası değildir.
CopyTicks tüm verileri teslim etmiyor mu? Hikayeyi başka bir kaynakla karşılaştırdılar - herhangi bir tutarsızlık bulamadılar.
fxsaber :

Çubukların hacim alanlarının oluşumu.

Dürüst olmak gerekirse, bir kene geçmişi olduğunda çubukları analiz etmenin gerekli olup olmadığını bile bilmiyorum.

TS'lerimin gelecekte bar geçmişini analiz edeceğini sanmıyorum. Teak olunca vazgeçti!

Bir şeyi hayal edemiyor olmanız, onun var olmadığı anlamına gelmez. Örneğin, bir mumdaki deltayı hesaplamak (alışlar ve satışlar arasındaki fark). Büyük hacimli 1 kene bile kaybetmek - okumalar zaten yanlış olacak!
fxsaber :
Hikayeyi başka bir kaynakla karşılaştırdılar - herhangi bir tutarsızlık bulamadılar.
En az 3 tutarsızlık buldum. Hikayede de varyasyonlar var. Ve karşılaştırdıklarım (CopyRealVolume () ). - ayrıca büyük olasılıkla düzgün çalışmıyor.
 
Alexey Kozitsyn :
En az 3 tutarsızlık buldum. Hikayede de varyasyonlar var. Ve karşılaştırdıklarım (CopyRealVolume()) .- ayrıca büyük olasılıkla düzgün çalışmıyor.

Bu yüzden barlara bakmak bile istemiyorsunuz.

Bu göstergeyi başlattı

Bakmadığım her yerde, Hacim == TurnOver_BUY - TurnOver_SELL. Tabii ki, otomatik bir kontrol yapmadım.

