SD uygulaması, bu konudaki gönderilerime bir bağlantı içeriyor. Sorunu burada ve ayrıntılı olarak açıkladım. Hatta bazı eliminasyon yöntemleri sonuç verdi.
Görünüşe göre gözden kaçmış. Bağlantı?
https://www.mql5.com/en/forum/42122/page25#comment_2928153
ve benzeri.
https://www.mql5.com/ru/forum/42122/page25#comment_2928153
ve benzeri.
Okumak. Yani bu bir CopyTicks sorunu değil!
Sorun ne?
Her bir onay işaretini işlemek imkansızsa, bu CopyTicks() ile ilgili bir sorun değil mi?
Sorun ne?
Çubukların hacim alanlarının oluşumu.
Dürüst olmak gerekirse, bir kene geçmişi olduğunda çubukları analiz etmenin gerekli olup olmadığını bile bilmiyorum.
TS'lerimin gelecekte bar geçmişini analiz edeceğini sanmıyorum. Teak olunca vazgeçti!
Çubukların hacim alanlarının oluşumu.
Hayır, daha doğrusu, tüm ... hatalar yüzer ... o zaman onlar, o zaman onlar değiller. Bunun, göstergenin volume[] dizisine verdiği hacimlerden kaynaklanması olası değildir.
Çubukların hacim alanlarının oluşumu.
Hikayeyi başka bir kaynakla karşılaştırdılar - herhangi bir tutarsızlık bulamadılar.
En az 3 tutarsızlık buldum. Hikayede de varyasyonlar var. Ve karşılaştırdıklarım (CopyRealVolume()) .- ayrıca büyük olasılıkla düzgün çalışmıyor.
Bu yüzden barlara bakmak bile istemiyorsunuz.
Bu göstergeyi başlattı
Bakmadığım her yerde, Hacim == TurnOver_BUY - TurnOver_SELL. Tabii ki, otomatik bir kontrol yapmadım.