"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 28
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu yüzden barlara bakmak bile istemiyorsunuz.
Bu göstergeyi başlattı
Bakmadığım her yerde, Hacim == TurnOver_BUY - TurnOver_SELL. Tabii ki, otomatik bir kontrol yapmadım.
Bu yüzden kontrol edin, bir sonraki çubuk kene varış anında hacim[] değerinden bir kontrol koyun.
Bu yapılabilir, ancak bu yüzden, gerçek borsada bile çubukların tamamen çöp olduğu açıktır.
Nefret eden biri olsaydım, ekran görüntüleri ve videolar biçiminde tüm zevkle MT5'i bir akıllı laboratuvarda çarmıha gererdim. Brokerin platformu ne kadar itibarsızlaştırdığı gerekli!
Çubuklar düzeltilir düzeltilmez, hacim alanlarının doğru oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edeceğim. Ama yine, neden?
Bu yapılabilir, ancak bu yüzden, gerçek borsada bile çubukların tamamen çöp olduğu açıktır.
Nefret eden biri olsaydım, ekran görüntüleri ve videolar biçiminde tüm zevkle MT5'i bir akıllı laboratuvarda çarmıha gererdim. Brokerin platformu ne kadar itibarsızlaştırdığı gerekli!
Çubuklar düzeltilir düzeltilmez, hacim alanlarının doğru oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edeceğim. Ama yine, neden?
Çubuklardan değil, keneleri çubuklara paketleme algoritmasından bahsediyor gibiyiz. Bir seçim olduğu için komisyoncudan komisyoncuya farklıdır.
Neden kontrol!? Algoritmanızın doğru olup olmadığını merak ediyor musunuz?
Çubuklardan değil, keneleri çubuklara paketleme algoritmasından bahsediyor gibiyiz. Bir seçim olduğu için komisyoncudan komisyoncuya farklıdır.
Neden kontrol!? Algoritmanızın doğru olup olmadığını merak ediyor musunuz?
Bu konu, çubuklarla ilgili değil, CopyTicks ile ilgilidir. Geliştirici çubukları oluşturma algoritması, CopyTicks aracılığıyla elde ettiğimiz girdi verilerine dayanır.
Algoritmam doğru. Çubuklarla tutarsızlıklar varsa, çubuk oluşturma algoritmasında hatalar vardır. Ancak bunun CopyTicks ile ilgisi yok.
Bu konu, çubuklarla ilgili değil, CopyTicks ile ilgilidir. Geliştirici çubukları oluşturma algoritması, CopyTicks aracılığıyla elde ettiğimiz girdi verilerine dayanır.
Algoritmam doğru. Çubuklarla tutarsızlıklar varsa, çubuk oluşturma algoritmasında hatalar vardır. Ancak bunun CopyTicks ile ilgisi yok.
Tamam, pozisyonunu anlıyorum. Ancak CopyTicks() ile ilgili olarak, geliştiricilerin yanıtını beklemek yine de daha iyidir.
SADECE CopyTicks ve bir bardak ile geçmiş ve gerçek zamanlı olarak doğru çalışmak benim için önemli. Diğer her şey (ve bunlar çubuklardır) - fırında, çünkü. mevcut kaynak verilerin işlenmesidir.
Bir kez daha tekrarlıyorum, tespit ettiğim hataların ilgi alanlarınızı da etkileyebileceğini... ve algoritmanızın doğruluğundan %100 emin olmak, sadece bunun sizin algoritmanız olduğu gerçeğine dayanarak... bu size kalmış.
Evet, sadece iyice kontrol ettim. Bu nedenle güven.
Sanırım tekrar kontrol etmem gerekiyor:
Ve lütfen, daha az kabadayı.
Sanırım tekrar kontrol etmem gerekiyor:
Ve lütfen, daha az kabadayı.
Çarpık Açılışı kontrol etmenin hiçbir yolu yok. Ancak doğrudan bir BCS'de kontrol hatanız şöyle görünür
Bir dakika içinde BCS-real'i açmayı öneriyorum
gerçek bir hesap .
aynı şeyden bahsetmek.