Merhaba.
Bu konuyu beğendim, beyinler dinleniyor.
Pek çok şey birbirine karıştı, bunun ilginç ve önemli olduğunu söylemeyeceğim.
Bir anekdot veya öneri ile başlayacağım. üzerinde çalışan bir programcı arıyorum Kolay Dil???
Aslında eğlence nedir? Muhtemelen piyasada çalışacak bir program almak isteyen bir müşteri var mı? Arzu iyidir.
Nereden başlamalı? Bir programcı işe geliyor, ona karlı bir sistem yapması için bir görev mi veriyoruz?
Ancak bu, bir programcı değil, bir tüccar olarak deneyime sahip bir kişi gerektirir. Ya da en az iki kişi?
Her türlü sistem ve robot hakkında. Bunu yapmak bana göre kolay. En basit tabanlı Bollinger 5 yıl önce saydım. (Her ihtimale karşı sizi uyaracağım, tecrübem yok ve iş aramıyorum)
Tek soru şu? Ve yılda yüzde kaça ihtiyacınız var? %30 ise Bollinger temel olarak, oldukça uygundur.
Tabii en az 5 Forex çifti üzerinde çalışmasını sağlamak ve farklı zaman aralıklarındaki verilerle çalışmak.
Yani zaten çalışan hazır çalışan sistemler var.
birinin olduğunu varsayarsak bu dalda çalışan bir sistem var ve onu satmak istiyor, o zaman bu gerçekçi değil. Nedenini açıklamak uzun zaman alıyor.
Yüksek frekanslı ticaretten kastınız nedir?
Ve neden tam olarak HFT?
Diğer ticaret seçenekleri kabul edilebilir değil mi?
Üzgünüm, ekleyeceğim partner83 Umarım tavsiyem yardımcı olur.
Bir düzine bilgisayar kurun, saygın komisyoncularla birkaç hesap açın.
Her biri kendi günlük hesap limitine ve kendi kâr yüzdesine sahip, günde 24 saat çalışan Kiralık Tüccarlar. Ve başarısız ticaret durumunda bunları değiştirin, en iyisini seçin.
:-). DDE iletişimi yoluyla Microsoft Excel ile etkileşim kurmak için bazı referans materyallerine ihtiyacım var.
Partner için herhangi bir şart var mı?
Her türlü sistem ve robot hakkında. Bana göre yapmak kolay....
Saflık, güneşe inmenin yeterli olduğuna inanmaktır.
güneş gözlüğü tak ©
Belli bir otoriteye sahip (Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı) Anton Ereshko ile röportajdan parçalar vereceğim.
- Bize ekibinizden bahsedin.
- Elbette her katılımcının öncelikli alanları var ama bizler büyük ölçüde “evrensel askerler”iz. Böyle bir ekip organizasyonunun birçok avantajı olduğuna inanıyorum, çünkü her zaman bir yedekleme, bir yedekleme planı, her zaman geçiş yapabilirsiniz ve yeterli kaynak yoksa, şu veya bu sorunu birlikte çözebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla, Moskova Borsası'nda işlem yapan çok az özel ekip, çabaları bu kadar etkin bir şekilde dağıtabilir ve yoğunlaştırabilir. İlk hedefimiz varlığımızı mümkün olduğunca geniş bir alana yaymaktı - Amerika, Singapur vb. Geliştirmeye çalışıyoruz ve matematiksel yaklaşımlar bu konuda bize yardımcı oluyor. Stratejilerimiz, sadece bulduğumuz ve ortadan kaybolana kadar üç yıl boyunca kullandığımız küçük bir teknik verimsizlik değil. Ekibimiz, tahminler ve hesaplamalar açısından mümkün olduğunca çok yönlü olmaya çalışır. İyi bir geçmişimiz var: Bilimler Akademisi'nden geliyoruz.
Her gün araştırma yapıyor musunuz?
- Evet her gün. Bir de organizasyon anları var.
— Borsada nasıl bir bağlantınız var ve böyle bir altyapının maliyeti nedir?
- Sunucular var, doğrudan bağlantı var. Fiyat için söyleyemem, bazı nüanslar var.
Robotlarınız hangi programlama dilinde yazılıyor?
— Robotların kendileri C++ ile yazılmıştır ve hipotezler C# ile test edilmiştir.
Sunucularda hangi işletim sistemleri var?
- Windows, ama bu zaten bir atavism. Şimdi Linux'a geçiyoruz: bu işletim sistemi daha hızlı ve daha güvenilir. Tarihsel olarak gerçekleştiği için Windows'u kullandık; borsa nispeten yakın zamanda Linux üzerinde çalışmak için bir API sağladı. Ancak, vadeli işlem piyasasında hala en uygun ve hızlı kurulumu bulma çabalarını boşa çıkaran “kara kutular” (yönlendiriciler) bulunmaktadır.
— Algoritmik ticarette delikler veya kodda hatalar var mıydı?
- Ara sıra. Bu son derece istikrarsızlaştırıcıdır. Doğrulama çok uzun sürüyor. Bu, stratejinin sanal olarak uygulanmasıyla başlayan titiz bir süreçtir. Sadece tekrarlanan sanal ticaretten sonra, stres testlerinden sonra, optimal çözümler arandıktan sonra, strateji gerçek piyasada kapsamlı bir çalışma için bir ticaret robotuna kodlanır. Borsanın bazen düzenlediği teknik arızaları herkes bilir. Herkes için yıkıcıdırlar.
— Ticaret stratejilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Birçok kriterimiz var. Basit olanlardan bunlar gelir, gelir dağılımı, işlem ve işlem sayısı , maksimum işlem hacmidir.
Kaç stratejiniz var?
— Her pazar için birkaç robotumuz var. Birkaç hesap var, her enstrüman en az iki makineye mal oluyor. Kendi yaklaşımlarını uygularlar, kendi içlerinde değişebilir veya geçiş yapabilirler. Sonuç bir dizi stratejidir. Yüksek frekanslı yaklaşımlara ek olarak, arbitraj, çift ticaret vardır.
- Şampiyonlar Ligi'nde kullandığın stratejiler ölür mü?
- Teknik hakimiyete dayalı stratejiler rekabete çok açıktır ve güç kaybederler. Evrensel bir şey yaparsanız veya piyasanın teknik durumunu değerlendiren ek parametreler eklerseniz, uzun süre ayakta kalma şansınız artar. Çoğu durumda, insanlar işe yarayan bazı küçük verimsizlikleri yakalarlar, çünkü daha önce kasıtlı olarak yok eden insanlar yoktu. Zamanla bu verimsizlik ortadan kalkar.
— Yani algoritmalarınız şimdi çalışıyor mu?
Çalışanlar var, çalışmayanlar var. Onları daha çok yönlü hale getirmeye çalışıyoruz. Değişiyoruz, sürekli uyum sağlıyoruz. Kendinizi tüm stratejilerin çalışmayı bıraktığı ve yeni hiçbir şeyin olmadığı bir durumda bulmamak için her zaman özel bir şey bulmanız gerekir. Her gün gelecek için çalış.
Stratejileriniz ortalama olarak ne sıklıkla çalışmayı bırakır?
— Teknik hakimiyet temelinde uygulanan stratejiler çoğu zaman çöker. Teknik bileşenin bir değerlendirmesini içeren parametreleri içeren modeller, uygun uygulama ile daha az sıklıkla veya çok nadiren ölür.
— Wealth-Lab, TSLab ve benzeri teknik analiz programları hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Bunun ticaret otomasyonu etrafında pazara yakın bir endüstri olduğuna inanıyorum. Müşterilerin bakış açısından, bu umutsuz bir alıştırmadır. Yazarların bakış açısından, bu, insanların bir ürün için ödeme yaptığı bir niş. Kod yazmak çok kolay, en zoru bir strateji belirlemek ve ne kadar verimli olduğunu doğru bir şekilde değerlendirmek. Diğer her şey - pazar için bir API yazmak vb. - rutin ve basittir. Herhangi bir normal programcı bunu yapabilir.
Klasik teknik analize gelince, bu kesinlikle eleştiriye dayanmaz. Denemedim ama işe yaradığını düşünmüyorum. Bazı insanlar bunu buldu ve bir şekilde ameliyat etti; belki çalıştılar. Ve tüm bunların kendinize göre ayarlanması gerekiyor, ayrıca insanların kendi başlarına gittikleri bir tür zaman dilimi. Bu nedenle, arz ve talebi, tahmin ve ayarlamayı değerlendirmek için kendi göstergesi, kendi başına bir tür tahıl, bir gizem ve piyasayı değerlendirmenin bir yolu olması gerektiğini düşünüyorum.
- Bize bu süreçten bahsedin.
— Tuner dediğimiz oldukça karmaşık komplekslerimiz var. Orada tüm hipotezlerimizi programlıyoruz ve bunları tarihsel veriler üzerinde test ediyoruz. Bu standart prosedürdür. Tarih, kene verileriyle temsil edilir, yalnızca bir sayı akışı vardır. Herhangi bir yüksek frekanslı oyuncu ve aslında tüm ticaret, bilgi tarafından yönlendirilir. Yüksek frekanslı algoritma, her piyasa verisi güncellemesine tepki verir, bu nedenle 15 dakikalık bir aralık veya başka bir süre yoktur. Bu saçmalık. Dakika aralıklarında da işlem gören bir strateji geliştirebilirsiniz. Ama neden 14 dakika değil, örneğin 13 değil? Hepsi çok subjektif. Sanal bir teklif akışı ve sanal eşleştirmenin (eşleştirme) olduğu sanal bir değiş tokuşumuz var ve strateji karlı olsun ya da olmasın sonuçlar alıyoruz. Bu standart bir geriye dönük test şemasıdır. Ancak birçok nüans var: eşleştirme nasıl yapılır, uygulama neden bu şekilde yürütülür, başka türlü değil. Her şey çok şartlı. Burada, her aşamada, stratejinin inşa edildiği bir hipotez vardır. Yani, fazla yer kaplamayan, işlem gören robotlara ek olarak, veri aldılar, çalıştılar ve hepsi bu, fikri test etmeye yardımcı olan algoritmalar da var.
Algoritmalar nasıl bulunur?
- Bir strateji ancak piyasada gerçekleşen süreçlerin mekaniği anlaşıldıktan sonra, piyasa tarafından sağlanan anlaşılır veriler kullanılarak oluşturulabilir. Örneğin, bir sipariş defterinin ne olduğunu, bir anlaşma akışının ne olduğunu, tüm bunların hangi özelliklere sahip olduğunu, dağıtım kurallarının neler olduğunu açıkça anlamalısınız. Ardından, enstrümanın sürekli dalgalanan fiyatından nasıl kar elde edilir sorusuna cevap vermelisiniz. Bir tahmin hipotezi var. Hipotez resmileştirilir, parametreleştirilir, kodlanır ve ardından sanal ticaret gerçekleşir. Bu tür her adımın sonsuz sayıda nüansı ve onu uygulamanın yolları vardır. Yaklaşımın tavizsiz olduğu ortaya çıkarsa, her şey tekrarlanır. İlk önce sistemi değerlendirmeniz ve ardından robotu yazmanız gerektiği açıktır.— Yatırımcıların parasını çekiyor musunuz?
— Kendi başımıza ticaret yapıyoruz, yatırımcımız yok. Onlara ihtiyaç yoktur. Finans dünyasında artık öyle bir durum var ki, para bulmak, bu parayı sarabilmekten çok daha kolay bir iş . Çektiğiniz miktarları "sindiremezseniz", ek yatırımcılar ekstra bir yük ve genellikle üzücü sonuçlar doğurur.
— Sizce programcı olmayanlar ve matematikçi olmayanlar için piyasadan para kazanmak gerçekçi mi?
“Gerçek rekabet olduğunda, bu beceriler olmadan yapacak bir şey yok. Algoritmik ticaret şu veya bu şekilde istatistikler, hesaplamalar, modellerin etkinliğini değerlendirme yöntemleri, şebekelerin numaralandırma kalitesi ve parametreleri ile bağlantılıdır. Bütün bunlar matematik. Ancak, programlama becerisine sahip olmadan böyle bir bilgi birikimine sahip olmak yeterli değildir: Başarılı olma şansı büyük ölçüde azalır. Başarılı algofund'lar, mükemmel bir matematik altyapısına sahip teknik üniversitelerin mezunlarını arıyor.
Son yıllarda para kazanmak daha mı zorlaştı?
— Evet, yatırım piyasası faaliyeti son yıllarda giderek azalmaktadır. Şimdi nadir patlamalar ile karakterizedir. Buna uyum sağlamanız gerekiyor. Son zamanlarda, türev piyasasına birçok yabancı çıktı. Piyasanın ne canlı ne ölü olduğu ve hissedildiği bir durumda bile büyük bir ciro yapıyorlar. Büyük bir ciro yapabilen, ancak hiçbir şey kazanamayan insanlar var. Evrensel olmayan ve yeni stratejiler üretemeyenler gidiyor. Bireysel ve küçük takımlar var.
— Algo ticareti yapan kişilerin eninde sonunda sektörden ayrılacağını düşünüyor musunuz?
- Tabii ki, bu bir trend. Birkaç yıl önce var olmak mümkündü. Benim tahminim şu: insanlar birleşip gelişmezlerse, bu tür özel ticaret çok yakında ölecek. Her şey yenecek, sadece açıklıktan atılacak. Gelişmemiz gerekiyor, güçlü bir şekilde ölçeklenmemiz ve büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor. Kendi türümüzü aramalıyız ama partilere gitmek için değil, iş yapmak için. Silahlanma yarışı var ve bu bir gerçek. Rusya'da bu pazara girmek için programınızın borsa tarafından onaylanması yeterlidir ve giriş eşiği 30.000 ruble'dir. Amerika'da bunu yapmak isteyenler için ciddi şartlar var ve DMA için başlangıç eşiği yarım milyon dolar.
Neden pazar etkinliklerinde nadiren görülüyorsunuz?Oldukça kapalı bir ekibiz, çalışmaya daha fazla zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bazen borsa tarafından düzenlenen konferanslara, etkinliklere ve seminerlere katılıyoruz. Ama ana hayattan daha çok çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyi bir yığında karıştırmak profesyonelce değildir ve sonuçları daha iyi yönde etkilemez. Örneğin, takas için herhangi bir dileğiniz varsa, Facebook'ta bunun hakkında yazmanıza gerek yok, gelip ihtiyacınız olanı söylemeniz yeterli.
Sistem programlama dilleri.
Çok fazla olmalı.
5'ten fazla broker, kullanılan 7'den fazla program, 4-5 programlama dili.
Veri programlarının ve programlarının çeşitli bileşenleri belirleyen kullanıcılar için (sistem robotlarını dağıtırsanız) Kullanıcının IP'si ve komutların gerçek zamanlı olarak alınması.
Hakkında // tüm çiftler birbiriyle ilişkilidir //. Bunu bir hata olarak görüyorum ama dilerseniz evet.
Çiftlerin şu anda tahmini karlılığa göre seçilmesi gerekiyor. ONLAR. Piyasa koşullarına göre seçin.
:-). Excel DDE komutlarının tam listesi Microsoft tarafından sağlanan MSDN belgelerinde bulunabilir.
Ben çok miktarda iş yapabilirim ama siz büyük miktarlarla çalışamazsınız. nokta
Neden hft'ye tutunuyorsun? Minimum riskle vahşi faiz ister misiniz? Çalışmayacak )
Kar ve dezavantaj dileklerinizi dile getirebilir misiniz?
Kabul edilebilir. Her türlü ticareti, çalışmayı, kâr etmeyi teklif edin. düşüneceğim.
Yarı otomatik modda iki yıldan fazla bir süredir haber ticareti yapıyorum. Sonuç olumlu, ancak çoğu zaman komisyoncuları değiştirmeniz gerekiyor. "Zehirli trafik, bilirsin..."
Sadece spor ilgisi için sinyallerdeki bir şeyi izledim.
EBS sistemi gibi ciddi bir likiditeye erişmek istiyorum ama 500 bin yeşillikten giriş var - henüz öyle bir miktarım yok.
Diğer Kurenex, Integral, Lmax ve benzeri platform türleri çoktan geçti - haberlerde çok az likidite camda kalıyor ve güçlü bir şekilde kayıyor.
MMVB'miz genellikle likit değildir ...
CME ve Amerika bir bütün olarak uymuyor - tüm altyapı Avrupa'da.