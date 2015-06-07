yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum - sayfa 3

Merhaba Sergey, seni gördüğüme sevindim.
Selamlar. Ayrıca sevindim. Yeni bir kayıtlı direnemedi. Burada bir kene geçmişi vaat edilmiş gibi görünüyor ( https://www.mql5.com/en/forum/40960#comment_1376999 ).
Dayanamadım...
Будущий стакан цен с Time & Sales и отображением сделок
partner83 :
ABD'de %50'ye kadar ve üzeri VChT, google it (hatta %70'e kadar), bizim miktarlarımızla tavanda durmamalı

Google? ))))

Google'dan HFT robotlarının nasıl çalıştığı hakkında bilgi alamıyorum. Onları programlıyorum .... yani, bir eğitim programı olarak, HFT prototipinin (arbitrajcı) ekran görüntüleri. Bugün öğrenciye nasıl yapıldığını gösterdim ve anlattım.

Özkaynak Eğrisi

ve işte istatistikler

Ve bu sadece bir eğitim robotu, savaştan çok uzak. HFT için dakikalar üzerine değil, keneler üzerine inşa edilmiştir ve hatta birkaç sipariş defterini aynı anda analiz ederek daha da iyidir .....

Yani %50-70 aylık (ekranda her şey görünüyor), yıllık %19000. Likidite tavanına çok ama çok hızlı vurdunuz...

ZY Böylece
1. HFT'nin paraya ihtiyacı yok

2. HFT geliştiricisi ilgilenebilir. Zor, ama mümkün, ancak bunun için bu işi anlamanız ve Google'a dayalı olmayan sonuçlar çıkarmanız gerekiyor ...

%50 - 70 aylık veya yıllık kar DEĞİL, toplam işlem sayısının %50 - 70'i, otomatik ticaret
 
partner83 :
Robotların toplam işlem hacminin %80'ini oluşturduğu biliniyor. Bir hesap makinesi alın ve ortalama işlem hacmini hesaplayın.
Anlık likidite diye bir şey var, işte tam da bu bir sınırlama. HFT saniyede onlarca işlemdir, bunu küçük bir hacimle yapmak mümkün, ancak bunu büyük bir hacimle yapmak zaten imkansız....
1 lot ve ardından 100 cilt peeling yapmayı deneyin ve farkı hissedeceksiniz...
 
gerisi tüccarlara gidiyor. ana hacimler komisyoncular tarafından alınır.
 

Güzel!

Biri googles diğeri öğretir...

HFT kazanmak için, arabayı borsanın veri merkezine koymanız gerekir (para için) + aylık

ödemeler:

Plaza II'ye giriş

Plaza II'yi kullanma

Arabanıza erişim

Plaza II yazılımı

artı değişim ve komisyoncu ücretleri

Şimdi ne kadara mal olacağını hesaplayın ve

bugünün DEAD pazarında ne kadar kazanacaksınız!

Belki arzu azalır ....

Tek seçenek, yukarıdakilerin tümünü toplu olarak kullanmaktır,

8-10 kişi, o zaman en azından bir şeyler kazanılabilir!

 
Prival-2 :

1. Neden HFT'nin paraya ihtiyacı olduğuna karar verdiniz....

Sizin için değerli bir FPGA satın almak, borsaya çapraz bağlanmak ve altyapının diğer sevinçleri para değilse - size en içten saygılarımı sunarım !!!
 
Adam forex ve diğer piyasaları istiyor. Onu neden burada arıyorlar anlamıyorum. Forex'te RAE için yine de gerçek brokerlerin terminallerini kullanmanız gerekir. MT5'te henüz böylelerini bilmiyorum. MOEX'TE - evet yapabilirsiniz, ancak MT5 -> Plaza II köprüsünün verdiği 5 ms gecikme, Plaza II ile ticaret yapan robotlarla rekabet etmeyecektir.
[Silindi]  

HFTsta ilginizi çekebilir. Bence %95'lik bir ödülle (yatırımcıya %5) birileri aynı fikirde olacaktır.

Görünüşe göre yazar, herhangi bir miktardan ayda% 100 bombalayacağını düşünüyor - ve kısa sürede dünyanın en zengin adamı olacak)). Düşünüyor - bir enayi bulacağım ve ona uzaktan kumanda vereceğim))

 
Edic :

Senden utanıyorum "canım", "yetersizlik" için bu başlığı bırakmanı rica edeceğim - https://www.mql5.com/en/users/edic Works: Ben bir ev sahibiyim. Karısı çalışıyor ....... )





