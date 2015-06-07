yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Merhaba Sergey, seni gördüğüme sevindim.
Dayanamadım...
ABD'de %50'ye kadar ve üzeri VChT, google it (hatta %70'e kadar), bizim miktarlarımızla tavanda durmamalı
Google? ))))
Google'dan HFT robotlarının nasıl çalıştığı hakkında bilgi alamıyorum. Onları programlıyorum .... yani, bir eğitim programı olarak, HFT prototipinin (arbitrajcı) ekran görüntüleri. Bugün öğrenciye nasıl yapıldığını gösterdim ve anlattım.
Özkaynak Eğrisi
ve işte istatistikler
Ve bu sadece bir eğitim robotu, savaştan çok uzak. HFT için dakikalar üzerine değil, keneler üzerine inşa edilmiştir ve hatta birkaç sipariş defterini aynı anda analiz ederek daha da iyidir .....
Yani %50-70 aylık (ekranda her şey görünüyor), yıllık %19000. Likidite tavanına çok ama çok hızlı vurdunuz...
ZY Böylece
1. HFT'nin paraya ihtiyacı yok
2. HFT geliştiricisi ilgilenebilir. Zor, ama mümkün, ancak bunun için bu işi anlamanız ve Google'a dayalı olmayan sonuçlar çıkarmanız gerekiyor ...
Tekrar sormayı dene...
%50 - 70 aylık veya yıllık kar DEĞİL, toplam işlem sayısının %50 - 70'i, otomatik ticaret
Anlık likidite diye bir şey var, işte tam da bu bir sınırlama. HFT saniyede onlarca işlemdir, bunu küçük bir hacimle yapmak mümkün, ancak bunu büyük bir hacimle yapmak zaten imkansız....
1 lot ve ardından 100 cilt peeling yapmayı deneyin ve farkı hissedeceksiniz...
Güzel!
Biri googles diğeri öğretir...
HFT kazanmak için, arabayı borsanın veri merkezine koymanız gerekir (para için) + aylık
ödemeler:
Plaza II'ye giriş
Plaza II'yi kullanma
Arabanıza erişim
Plaza II yazılımı
artı değişim ve komisyoncu ücretleri
Şimdi ne kadara mal olacağını hesaplayın ve
bugünün DEAD pazarında ne kadar kazanacaksınız!
Belki arzu azalır ....
Tek seçenek, yukarıdakilerin tümünü toplu olarak kullanmaktır,
8-10 kişi, o zaman en azından bir şeyler kazanılabilir!
1. Neden HFT'nin paraya ihtiyacı olduğuna karar verdiniz....
HFTsta ilginizi çekebilir. Bence %95'lik bir ödülle (yatırımcıya %5) birileri aynı fikirde olacaktır.
Görünüşe göre yazar, herhangi bir miktardan ayda% 100 bombalayacağını düşünüyor - ve kısa sürede dünyanın en zengin adamı olacak)). Düşünüyor - bir enayi bulacağım ve ona uzaktan kumanda vereceğim))
HFTsta ilginizi çekebilir. Bence %95'lik bir ödülle (yatırımcıya %5) birileri aynı fikirde olacaktır.
Görünüşe göre yazar, herhangi bir miktardan ayda% 100 bombalayacağını düşünüyor - ve kısa sürede dünyanın en zengin adamı olacak)). Düşünüyor - bir enayi bulacağım ve ona uzaktan kumanda vereceğim))