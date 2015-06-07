yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir yatırımcının HFT kapsamında uzaktan kumandayla para vererek hangi riskleri üstlendiğini anlıyor musunuz? yeniden teklifleri, siparişleri açarken ve kapatırken zaman gecikmelerini, değişken spread'i genişletmeyi unuttunuz.
Sadece para kazanmakla kalmaz, aynı zamanda kaybedersiniz.
Bir yatırımcının HFT kapsamında uzaktan kumandayla para vererek hangi riskleri üstlendiğini anlıyor musunuz? yeniden teklifleri, siparişleri açarken ve kapatırken zaman gecikmelerini, değişken spread'i genişletmeyi unuttunuz.
Sadece para kazanmakla kalmaz, aynı zamanda kaybedersiniz.
seni ilginç,
bir kung fu ustası arayışının reklamını yaptılar ve hemen onlara (kung fu ustaları) şöyle yazdılar: "Umarım sadece kung fu yaparak değil, burnunuzu kırabileceğinizi anlamışsınızdır."
Ahaha)) Utançtan kendine kızma, tamam mı?
“Hakkımda” bölümünde daha önce yazdıklarımı görseydin, o zaman ölürdün)) İyi ki zamanında sildim - ruhuma günah almadım.))
Ve profilimin şubenin konusu ile ne ilgisi var?
Git karının %95'ini verecek bir yatırımcı bul. İyi şanlar. O zaman ne giyinmeli? Onu foruma getirin, elinizi sıkalım.
Git karının %95'ini verecek bir yatırımcı bul. İyi şanlar. O zaman ne giyinmeli? Onu foruma getirin, elinizi sıkalım.
Yani bir yatırımcıya ihtiyacım olan benim için değil) ama bir HFT tüccarı için - yani daha da fazlası. Açıklamama izin ver -
Sadece HFT robotunun bir pozisyona girmesi gereken piyasa durumu kısa sürüyor, üstelik bu durum gerçekleştiğinde robotun ihtiyaç duyduğu fiyatla - teklif sınırlı ve çok küçük, özellikle sonsuz değil. Kural olarak, HFT robotu ticaret için en uygun depozito boyutunu yeterince hızlı doldurur ve robotlar tarafından ticarette kullanılamayan ekstra para ya çekilir ya da daha yüksek likidite tavanına sahip HFT olmayan başka bir algoritmaya yatırılır.
Google, pazarın derinliğinin ne olduğunu ve neden bu tabloda bazı sayılar olduğunu ve "sonsuz" işareti olmadığını - o zaman her şey daha netleşecek.
Yani bir yatırımcıya ihtiyacı olan ben değilim) ama bir HFT taciri - yani daha da fazlası. Açıklamama izin ver -
Sadece HFT robotunun bir pozisyona girmesi gereken piyasa durumu kısa sürüyor, üstelik bu durum gerçekleştiğinde robotun ihtiyaç duyduğu fiyatla - teklif sınırlı ve çok küçük, özellikle sonsuz değil. Kural olarak, HFT robotu ticaret için en uygun depozito boyutunu yeterince hızlı doldurur ve robotlar tarafından ticarette kullanılamayan ekstra para ya çekilir ya da daha yüksek likidite tavanına sahip HFT olmayan başka bir algoritmaya yatırılır.
Google, pazarın derinliğinin ne olduğunu ve neden bu tabloda bazı sayılar olduğunu ve "sonsuz" işareti olmadığını - o zaman her şey daha netleşecek.
Ama cidden, likidite tavanını bu seviyede yakalarsanız fiyatı istediğiniz yere taşımaya başlayabilirsiniz.
Ama cidden, likidite tavanını bu seviyede yakalarsanız fiyatı istediğiniz yere taşımaya başlayabilirsiniz.
Adam forex ve diğer piyasaları istiyor. Onu neden burada arıyorlar anlamıyorum. Forex'te RAE için yine de gerçek brokerlerin terminallerini kullanmanız gerekir. MT5'te henüz böylelerini bilmiyorum. MOEX'TE - evet yapabilirsiniz, ancak MT5 -> Plaza II köprüsünün verdiği 5 ms gecikme, Plaza II ile ticaret yapan robotlarla rekabet etmeyecektir.
Selamlar
MT5 (bankalar) ile İsviçre yargı yetkisi artık bir gösterge değil mi?
Daha fazla yaz