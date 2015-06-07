yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum

Yeni yorum
 

yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum

teklifleri dahili postaya gönderin (oturum açma ortağı83)

 

Tünaydın!

FOREX veya FORTS?

 
partner83 :

Yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum

teklifleri dahili postaya gönderin (oturum açma ortağı83)

Ne yapabilirsiniz (teklif etmek istersiniz)?
 
Dairenin anahtarı olan bir ortak arıyorum (paranın olduğu yerde)
Hisse dağılımı - 70/30
 

Uzaktan kumandada para tahsisi ve kârın %30'unu sunmaya hazırım.

Forex ve diğer piyasalara ilgi duyan.

 
partner83 :

Uzaktan kumandada para tahsisi ve kârın %30'unu sunmaya hazırım.

Forex ve diğer piyasalara ilgi duyan,

DU'da para almaya hazır. Sanırım riskleri biliyorsun.
 
Seçeneklerinizi dahili postaya sunun.
 
Seçenekleri dahili postaya gönderin.
 
partner83 :

Uzaktan kumandada para tahsisi ve kârın %30'unu sunmaya hazırım.

Forex ve diğer piyasalara ilgi duyan,

ilgilenmiyorum. Bir HFT geliştiricisine bile yaklaşamazsınız .... konuyla ilgili çok fazla cehalet.

İşte bazıları

1. Neden HFT'nin paraya ihtiyacı olduğuna karar verdiniz....

2. Bir eğitim programı olarak HFT'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Robot çok hızlı bir şekilde piyasa likiditesinin tavanına oturur....

vb.

...

 
Prival-2 :

ilgilenmiyorum. Bir HFT geliştiricisine bile yaklaşamazsınız .... konuyla ilgili çok fazla cehalet.

İşte bazıları

1. Neden HFT'nin paraya ihtiyacı olduğuna karar verdiniz....

2. Bir eğitim programı olarak HFT'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Robot çok hızlı bir şekilde piyasa likiditesinin tavanına oturur....

vb.

...

sonra bakıyorum bütün piyasa yapıcılar tavanın altından uçuyor carlsons e pt
 
a Ortak için herhangi bir gereklilik yok mu?
12345678910111213141516171819202122
Yeni yorum