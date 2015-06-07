yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum
Tünaydın!
FOREX veya FORTS?
Yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum
teklifleri dahili postaya gönderin (oturum açma ortağı83)
Hisse dağılımı - 70/30
Uzaktan kumandada para tahsisi ve kârın %30'unu sunmaya hazırım.
Forex ve diğer piyasalara ilgi duyan.
ilgilenmiyorum. Bir HFT geliştiricisine bile yaklaşamazsınız .... konuyla ilgili çok fazla cehalet.
İşte bazıları
1. Neden HFT'nin paraya ihtiyacı olduğuna karar verdiniz....
2. Bir eğitim programı olarak HFT'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Robot çok hızlı bir şekilde piyasa likiditesinin tavanına oturur....
vb.
...
yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum
teklifleri dahili postaya gönderin (oturum açma ortağı83)