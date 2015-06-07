yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum - sayfa 16

dmitriikul :
Siz bu tür konuları yaratan tuhaf insanlarsınız. Biri ortak arıyor, diğeri (liagold) ayrıca hesabı yönetecek bir tüccar arıyor. Ne olmuş yani? Hizmetlerini %100'den %400'e yükseltti. işin izlenmesi var, raporlar var.Ve yanıt olarak, sessizlik.Öyleyse NEDEN BÖYLE KONULARI YARATIYORSUNUZ!?
Müsaade ederseniz ama birkaç işlemden sonra bloke olan bir hesap açmak bana göre değil. Bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum ve bunu bir seçenek olarak görmüyorum. oynamayacağım))
 
Bir kaç işlemden sonra bloke oldu mu dedim??? size göre % 1500 artış oyuncak mı???
 
dmitriikul :
Sorunuzu cevaplıyorum, kimse bir milyon kazanmanıza izin vermez, aracılar her şekilde buna müdahale eder ve bu nedenle, küstahlık etmezseniz, yatırımcı bulun ve depolarını küçük bir miktardan dağıtın ve yavaş yavaş geri çekin. küçük bir kâr, komisyoncunun sizi fark etmemesi ihtimali var.
Dengeyi bilmediklerini mi sanıyorsun?
 
liagold :
Minimum giriş tutarının 50-100.000$+ olduğu hesaplar vardır. Kilitlemeler de ne?
 
dmitriikul :
OYUNCAKLAR işte tam da bu nokta!!! Gerçek parası olan gerçek amcalar asla böyle riskler almaz!!!
 
mmmoguschiy :
İşte bu, lam'ı doldur, dokuz yüz bini boşalt, kumarhaneyi rahat bırak :)
 
Urain :
ikinci hesabınızla birleştirin
 

Katılıyorum, tecrübe varsa neden satalım (Sistemler). Ve diğer yandan.

Peki, ödeme yapacaksa neden birine yardım etmeyelim?

Örneğin, sistemi satmak için? Gerçek dışı. Peki ya bazı ara çözümler. Gelir getiren bir strateji yazın (ayrıntıya girmeyeceğim) ve buna göre kullanım şartlarını belirterek (çünkü veya belki her zaman olduğu gibi her yerde çalışmayacaktır). Oldukça gerçek. Yapılabilir bir görev belirlerseniz.

 
Yura3512 :

Bu sayfadaki son videoya bakın - Maitrade kuralları! :-)
 

Hatamı anladım. Maitrade kuralları! :-). Düşmeye hazır.

Sistemin zaten satıldığının farkında değil. Muhtemelen şube bu yüzden mi öldü? Şey, biraz hastalandım. Peki, ne diyebilirim. Eğlenceli kısmı kaçırdım. Ne satıldı. Aynısını satın alabilir miyim? Rica ederim!!!!

