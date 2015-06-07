yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum - sayfa 13

Ah, bu son derece ırksal Kievliler .. beklendiği gibi, kendileri de kabul ediyorlar (bazen gururla, gurur duyulacak hiçbir şey olmamasına rağmen ...), yanlarında Kievliler olsaydı daha iyi beklenebilirdi ..

Önyargılı görünmemek için))))) Strange'in sözlerine atıfta bulunacağım))))): " Ulusal karakteri çok iyi bildiğim için tüm girişimlerimize her zaman şüpheyle yaklaşıyorum, kendim kısmen))) ) "

Evet ve liberal vücut gövdelerimiz .. masumiyetin kendileri .. şeytanın reklamından ganimet için övülecek. Genel olarak, bunun için bir makale tanıtılmalıdır. Popülariteden yararlanarak, reklamını yaptıkları hizmetlerin hizmetlerini kendileri kullanmasalar da insanları yanıltıyorlar. Her türlü uyuşturucuyla, biriken her şeyle. Sağlık kaybına yol açan bir ilacın reklamını yapmak ve vatandaşların parasının kaybına yol açan finafer reklamını yapmak için bitki yetiştirmeniz gerekir. Onları bundan mahkum etmek neredeyse imkansız olsa da. Ama ahlaken, vicdansız davranmaları beni hep etkilemiştir, çünkü reklamlarını yaptıkları saçmalıkları kullanmazlar, neden yalan söylerler, görünüşe göre fakir değiller, yani gerçekten böyle.. iş kategorisi, ne .. Yani başka bir itiraz daha sonra - "gomno sen .. ne", kendini önermez.

 
mmmoguschiy :
ne tür bir halkla ilişkiler eylemi? ))
Ne anlamda bir PR eylemidir???? konunun başlığını okudunuz mu?
 
dmitriikul :
ve sen?
 
Berezhnoy, gerçekten harika bir komisyoncu olan cfhclearing aracılığıyla çalışır.
 
Vitaly, buna neden ihtiyacımız var? Bakın kaç tüccar, hatta biri yatırımcısını ..th.'ye gönderdi. Anlamıyorum. Size öneren bir giriş yoluyla kendini tanıtma kampanyası?
 
Tematik olmayan bir iş parçacığında Bezpontovy PR kampanyası - talihsiz reklamverenin çılgınlığının zirvesi
 
Evet, PR nerede, hesaplara para dağıtmak, riskleri azaltmak için tüccarlar arıyorum. Birinin parası varken, iki tane daha istiyorum. Profesyonellere ihtiyacımız var, birini tavsiye edebilir misiniz? Çok minnettar olacağım.
 
liagold :
Böylece hemen derlerdi - ato Vitaly, Vitaly ... Süper tüccar ...
 
Peki, neden yatırım pratiğinizi paylaşmıyorsunuz :) belki birilerinin işine yarar...
 
liagold :
Peki, neden yatırım pratiğinizi paylaşmıyorsunuz :) belki birilerinin işine yarar...
Eh, elbette - yeni bir hesap açtım - neden deneyimlerinizi insanlarla paylaşmıyorsunuz?
