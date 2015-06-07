yüksek frekanslı ticaret sistemine sahip bir ortak arıyorum - sayfa 13
Ah, bu son derece ırksal Kievliler .. beklendiği gibi, kendileri de kabul ediyorlar (bazen gururla, gurur duyulacak hiçbir şey olmamasına rağmen ...), yanlarında Kievliler olsaydı daha iyi beklenebilirdi ..
Önyargılı görünmemek için))))) Strange'in sözlerine atıfta bulunacağım))))): " Ulusal karakteri çok iyi bildiğim için tüm girişimlerimize her zaman şüpheyle yaklaşıyorum, kendim kısmen))) ) "
Evet ve liberal vücut gövdelerimiz .. masumiyetin kendileri .. şeytanın reklamından ganimet için övülecek. Genel olarak, bunun için bir makale tanıtılmalıdır. Popülariteden yararlanarak, reklamını yaptıkları hizmetlerin hizmetlerini kendileri kullanmasalar da insanları yanıltıyorlar. Her türlü uyuşturucuyla, biriken her şeyle. Sağlık kaybına yol açan bir ilacın reklamını yapmak ve vatandaşların parasının kaybına yol açan finafer reklamını yapmak için bitki yetiştirmeniz gerekir. Onları bundan mahkum etmek neredeyse imkansız olsa da. Ama ahlaken, vicdansız davranmaları beni hep etkilemiştir, çünkü reklamlarını yaptıkları saçmalıkları kullanmazlar, neden yalan söylerler, görünüşe göre fakir değiller, yani gerçekten böyle.. iş kategorisi, ne .. Yani başka bir itiraz daha sonra - "gomno sen .. ne", kendini önermez.
ne tür bir halkla ilişkiler eylemi? ))
Ne anlamda bir PR eylemidir???? konunun başlığını okudunuz mu?
Evet, PR nerede, hesaplara para dağıtmak, riskleri azaltmak için tüccarlar arıyorum. Birinin parası varken, iki tane daha istiyorum. Profesyonellere ihtiyacımız var, tavsiye edebileceğiniz biri var mı? Çok minnettar olacağım.
Peki, neden yatırım pratiğinizi paylaşmıyorsunuz :) belki birilerinin işine yarar...