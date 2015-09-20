Mevduatın hızlandırılması - sayfa 7

Yeni yorum
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Pekala, yarışçılar - ne zaman başlıyor? sıkıcı...
bekle, pazar boş bir keçiden daha önemli
 
IvanIvanov :
beyler uçmuyor musunuz
standart lot 0,1=$100,000 hariç bir brkkra IF(unix 1 mio)

buradan depoyu omuzla çarpın ve 100'e bölün, bu maksimum lot veya biraz daha az, her birinin kendi zilleri ve ıslıkları var

Sıfırlar konusunda yanılıyor musunuz? Hemen hemen her yerde std. lot 100.000 dolar, limon az. Yani, 0.1 lot == 10.000$. 1:500 kaldıraçla, cent hesabının marjı = 10000/100/500 = 0,2 gerçek olacaktır. Yani, EURUSD için bir cent hesabı için tipik bir minimum 0.1 lot için 0.2722 $ marj olacaktır. Kısacası, gözler için yarım düzine dolar dağıtmak))

Yine de her çift için bir kontrol paneli yapıyorum, umarım birkaç gün içinde bitiririm ve başlamak mümkün olur. Alım satım yönünü ayarlamak, alım satımdan döviz çiftlerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak (çok para birimi scalper), sipariş serilerini koşullara göre kapatmak vb. mümkün olacaktır. Diğer her şey hazır. Her durumda, her şeyi açıklamak için bir mini web semineri düzenleyeceğiz.

 
VDev :

Sıfırlar konusunda yanılıyor musunuz? Hemen hemen her yerde std. lot 100.000 dolar, limon az. Yani, 0.1 lot == 10.000$. 1:500 kaldıraçla, cent hesabının marjı = 10000/100/500 = 0,2 gerçek olacaktır. Yani, EURUSD için bir cent hesabı için tipik bir minimum 0.1 lot için 0.2722 $ marj olacaktır. Kısacası, gözler için yarım düzine dolar dağıtmak))

Yine de her çift için bir kontrol paneli yapıyorum, umarım birkaç gün içinde bitiririm ve başlamak mümkün olur. Alım satım yönünü ayarlamak, alım satımdan döviz çiftlerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak (çok para birimi scalper), sipariş serilerini koşullara göre kapatmak vb. mümkün olacaktır. Diğer her şey hazır. Her durumda, her şeyi açıklamak için bir mini web semineri düzenleyeceğiz.

STE nerede bu tür rehinler? Bir mikro hesapta bile böyle bir teminat yok! Instagram hariç...
 
MIG32 :
3 aylık bir hayatta kalma ile ayda %100.
Bu ne tür bir şaka? 15.000 USD'de mevduat (üç broker ile) tutuyorum. risk, deponun %5'inden fazla değildir. Kaldıraç 1/500. Her hesapta bir hafta ticaret yapıyorum. %100 yapıyorum ve gidiyorum. Üç neden var: ilki, herkesin miktarı daha fazla paylaşmak istemeyeceği, ikincisi vergi (gelir ayda 600.000 ruble'den fazla değil) ve üçüncüsü, üç komisyoncudan ikisinin koşulunun daha fazla olması. 1/100 kaldıraçlı hesapta 30.000, 7 yıl. Davet ile gün içi alım satım kurslarına liderlik ederken terminali ekranda göstererek, yapılmaması gerekenlere örnek olarak sadece FATL ve SATL ve blogda belirtilen döviz endekslerinin göstergesini (tabii ki) kullanarak pip işlemleri yaptı. , Kendi). 10 Bakü'den 100-150 yaptım. Asla "sıçmadım". Yani belki de en azından böyle bir barla başlayabiliriz? 2.000 USD'nin sonucunu kesin olarak biliyorum. (asgari depozito) 8 ay süreyle 1.000.000 USD'dir.Komisyoncu gerçekten onlarındır ve hesap yurtdışındaki tanıdıklar aracılığıyla açılmıştır.
 
Argo :
Bu ne tür bir şaka? 15.000 USD'de mevduat (üç broker ile) tutuyorum. risk, deponun %5'inden fazla değildir. Kaldıraç 1/500. Her hesapta bir hafta ticaret yapıyorum. %100 yapıyorum ve gidiyorum. Bunun iki nedeni var: birincisi, herkesin bu miktara daha fazla katılmak istemeyeceği, ikincisi ise vergi (gelir ayda 600.000 ruble'den fazla değil). Yaşam beklentisi 7 yıldır. Davet ile gün içi alım satım kurslarına liderlik ederken terminali ekranda gösterip, yapılmaması gerekenlere örnek olarak sadece FATL ve SATL ve blogda belirtilen döviz endekslerinin göstergesini (tabii ki) kullanarak pip işlemleri yaptı. , Kendi). 10 Bakü'den 100-150 yaptım. Asla "sıçmadım". Yani belki de en azından böyle bir barla başlayabiliriz? 2.000 USD'nin sonucunu kesin olarak biliyorum. (asgari depozito) 8 ay süreyle 1.000.000 USD'dir.Komisyoncu gerçekten onlarındır ve hesap yurtdışındaki tanıdıklar aracılığıyla açılmıştır.
Kahretsin çocuklar, burada harika bir ekibimiz var! çok sık tüm GRAAL-su!!! )) Durmazlarsa çok ileri gideceğiz))

Gönderinin birkaç sorusu var. 7 yıllık beka nasıl olur? 30.000'i çektiniz ve bir süre sonra tekrar 15.000'e mi başladınız? Ve böylece 7 yıl mı?
 
Mm evet, işte yeni nesil işadamları
 
Argo :
Bu ne tür bir şaka? 15.000 USD'de mevduat (üç broker ile) tutuyorum. risk, deponun %5'inden fazla değildir. Kaldıraç 1/500. Her hesapta bir hafta ticaret yapıyorum. %100 yapıyorum ve gidiyorum. Üç neden var: ilki, herkesin miktarı daha fazla paylaşmak istemeyeceği, ikincisi vergi (gelir ayda 600.000 ruble'den fazla değil) ve üçüncüsü, üç komisyoncudan ikisinin koşulunun daha fazla olması. 1/100 kaldıraçlı hesapta 30.000, 7 yıl. Davet ile gün içi alım satım kurslarına liderlik ederken terminali ekranda göstererek, yapılmaması gerekenlere örnek olarak sadece FATL ve SATL ve blogda belirtilen döviz endekslerinin göstergesini (tabii ki) kullanarak pip işlemleri yaptı. , Kendi). 10 Bakü'den 100-150 yaptım. Asla "sıçmadım". Yani belki de en azından böyle bir barla başlayabiliriz? 2.000 USD'nin sonucunu kesin olarak biliyorum. (asgari depozito) 8 ay süreyle 1.000.000 USD'dir.Komisyoncu gerçekten onlarındır ve hesap yurtdışındaki tanıdıklar aracılığıyla açılmıştır.
İlginç sistem. Bana TC hakkında daha fazla bilgi verebilir misin? (yazıyorum).
 
MIG32 :
İlginç sistem. Bana TC hakkında daha fazla bilgi verebilir misin? (yazıyorum).
Özel sonuçlar için ayrı bir şubeye ihtiyaç olduğunu söylediğimde haklıydım.
 
Alexey :
Özel sonuçlar için ayrı bir şubeye ihtiyaç olduğunu söylediğimde haklıydım.
Neden zihni "kapatmak"? Zihin özgür olmalı :-D
 
mmmoguschiy :
Neden zihni "kapatmak"? Zihin özgür olmalı :-D
Unutmamak ve düşünceleri kaybetmemek için
1234567891011121314...41
Yeni yorum