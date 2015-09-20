Mevduatın hızlandırılması - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pekala, yarışçılar - ne zaman başlıyor? sıkıcı...
beyler uçmuyor musunuz
Sıfırlar konusunda yanılıyor musunuz? Hemen hemen her yerde std. lot 100.000 dolar, limon az. Yani, 0.1 lot == 10.000$. 1:500 kaldıraçla, cent hesabının marjı = 10000/100/500 = 0,2 gerçek olacaktır. Yani, EURUSD için bir cent hesabı için tipik bir minimum 0.1 lot için 0.2722 $ marj olacaktır. Kısacası, gözler için yarım düzine dolar dağıtmak))
Yine de her çift için bir kontrol paneli yapıyorum, umarım birkaç gün içinde bitiririm ve başlamak mümkün olur. Alım satım yönünü ayarlamak, alım satımdan döviz çiftlerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak (çok para birimi scalper), sipariş serilerini koşullara göre kapatmak vb. mümkün olacaktır. Diğer her şey hazır. Her durumda, her şeyi açıklamak için bir mini web semineri düzenleyeceğiz.
Sıfırlar konusunda yanılıyor musunuz? Hemen hemen her yerde std. lot 100.000 dolar, limon az. Yani, 0.1 lot == 10.000$. 1:500 kaldıraçla, cent hesabının marjı = 10000/100/500 = 0,2 gerçek olacaktır. Yani, EURUSD için bir cent hesabı için tipik bir minimum 0.1 lot için 0.2722 $ marj olacaktır. Kısacası, gözler için yarım düzine dolar dağıtmak))
Yine de her çift için bir kontrol paneli yapıyorum, umarım birkaç gün içinde bitiririm ve başlamak mümkün olur. Alım satım yönünü ayarlamak, alım satımdan döviz çiftlerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak (çok para birimi scalper), sipariş serilerini koşullara göre kapatmak vb. mümkün olacaktır. Diğer her şey hazır. Her durumda, her şeyi açıklamak için bir mini web semineri düzenleyeceğiz.
3 aylık bir hayatta kalma ile ayda %100.
Bu ne tür bir şaka? 15.000 USD'de mevduat (üç broker ile) tutuyorum. risk, deponun %5'inden fazla değildir. Kaldıraç 1/500. Her hesapta bir hafta ticaret yapıyorum. %100 yapıyorum ve gidiyorum. Bunun iki nedeni var: birincisi, herkesin bu miktara daha fazla katılmak istemeyeceği, ikincisi ise vergi (gelir ayda 600.000 ruble'den fazla değil). Yaşam beklentisi 7 yıldır. Davet ile gün içi alım satım kurslarına liderlik ederken terminali ekranda gösterip, yapılmaması gerekenlere örnek olarak sadece FATL ve SATL ve blogda belirtilen döviz endekslerinin göstergesini (tabii ki) kullanarak pip işlemleri yaptı. , Kendi). 10 Bakü'den 100-150 yaptım. Asla "sıçmadım". Yani belki de en azından böyle bir barla başlayabiliriz? 2.000 USD'nin sonucunu kesin olarak biliyorum. (asgari depozito) 8 ay süreyle 1.000.000 USD'dir.Komisyoncu gerçekten onlarındır ve hesap yurtdışındaki tanıdıklar aracılığıyla açılmıştır.
Gönderinin birkaç sorusu var. 7 yıllık beka nasıl olur? 30.000'i çektiniz ve bir süre sonra tekrar 15.000'e mi başladınız? Ve böylece 7 yıl mı?
Bu ne tür bir şaka? 15.000 USD'de mevduat (üç broker ile) tutuyorum. risk, deponun %5'inden fazla değildir. Kaldıraç 1/500. Her hesapta bir hafta ticaret yapıyorum. %100 yapıyorum ve gidiyorum. Üç neden var: ilki, herkesin miktarı daha fazla paylaşmak istemeyeceği, ikincisi vergi (gelir ayda 600.000 ruble'den fazla değil) ve üçüncüsü, üç komisyoncudan ikisinin koşulunun daha fazla olması. 1/100 kaldıraçlı hesapta 30.000, 7 yıl. Davet ile gün içi alım satım kurslarına liderlik ederken terminali ekranda göstererek, yapılmaması gerekenlere örnek olarak sadece FATL ve SATL ve blogda belirtilen döviz endekslerinin göstergesini (tabii ki) kullanarak pip işlemleri yaptı. , Kendi). 10 Bakü'den 100-150 yaptım. Asla "sıçmadım". Yani belki de en azından böyle bir barla başlayabiliriz? 2.000 USD'nin sonucunu kesin olarak biliyorum. (asgari depozito) 8 ay süreyle 1.000.000 USD'dir.Komisyoncu gerçekten onlarındır ve hesap yurtdışındaki tanıdıklar aracılığıyla açılmıştır.
İlginç sistem. Bana TC hakkında daha fazla bilgi verebilir misin? (yazıyorum).
Özel sonuçlar için ayrı bir şubeye ihtiyaç olduğunu söylediğimde haklıydım.
Neden zihni "kapatmak"? Zihin özgür olmalı :-D