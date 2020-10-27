Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 55
Temel analiz için oyun teorisini kullanmanın herhangi bir örneğini biliyor musunuz? En azından bazı basit modeller şeklinde.
hayır, bilinmiyor
Trump'ın iktidara yükselişinin sisteminizi nasıl etkilediğini ve etkilediğini merak ediyorum.
Trump iki şey yaptı:
1. Muhtemelen ekonomik büyümeyi yaklaşık 1 yıl uzatan şirketler için azaltılmış vergiler ve
2. Tarifeler getirildi ve 1'i telafi eden ticaret savaşları başlatıldı.
Net etki sıfırdır. Sistem Trump'tan önceki gibi çalışıyor.
Yaşadığım ve tüm yatırımlarımın olduğu ABD'de. Model, yaklaşık 10 bin arasından en optimal tahmin edicileri seçmek için seyrek yaklaşıma dayalı olarak hala aynıdır. Ayrıca getiri eğrisini öncü gösterge olarak kullanıyorum.
ABD GSYİH 2 çeyrek ileride:
mevcut getiri eğrisi:
Vladimir, bana sayısal biçimde grafiksel veriler sağlayabilir misin? Bunları bir zamanlar ilginizi çeken Evrensel Regresyon Modeli ve DA göstergesi ile tanıştırmaya çalışacağım.
Modeliniz Yeni Yıl düşüşünü tahmin etti mi?
Son 10 yılda finansal piyasalar çoğaldı, şirket kârlarının hisse senedi büyümesine oranı ekonomik anlamını yitirdi, şirketlerin nakit akışlarının piyasa değerleriyle hiçbir ilgisi yok.
Bütün bunlar, 1929 modelinde finansal piyasaların çöküşü değilse de, o zaman derin bir düzeltmeden bahsediyor.
Modelinizde finansal piyasalardaki bu tür değişiklikleri tahmin edebilecek herhangi bir tahminci var mı? Yoksa onları duydunuz mu?
Uzun zamandır burada değilim. paylaşmaya karar verdi. En önemli ekonomik göstergelerin dikkatli bir şekilde seçilmesinden sonra tahmin kodu değiştirildi. S&P500 grafiği aşağıdadır:
Kaç gösterge?
3: Farklı vadelerdeki menkul kıymet getirileri artı bir tane daha
Al ve tut yıllık yüzde oranı, 1974 - günümüz: NİSAN = %7,35
Ekonomik göstergeleri kullanarak satın alma ve satma stratejisi: Nisan = %13,18
Bu strateji Aralık 2019'da sat sinyali verdi. Şu ana kadar al sinyali vermedi. Piyasa düşecek gibi.