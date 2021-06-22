YARDIM!!!! göstergeyi MT4'ten MT5'e dönüştürün.(ücretsiz) - sayfa 10

Beyler göstergeyi yeniden yapmama yardım edin   rsioma v4 hatları   mt5'te ,   çok minnettar olacaktır .
Dosyalar:
RSIOMA_v2.mq4  6 kb
 
Aliasander :
Beyler göstergeyi yeniden yapmama yardım edin   rsioma v4 hatları   mt5'te ,   çok minnettar olacaktır .

Şu şekilde yazmak doğrudur: "Şükran, akıl içinde sınır tanımaz!"

;)

 
Patterntraderpo :
Herhangi biri bir danışmanı mt4'ten mt5'e dönüştürebilir mi?

Kimse cevap vermezse, Serbest Hizmet kesinlikle yardımcı olacaktır.

bana yardım et lütfen   göstergeyi yeniden yap, yapamaz ve umarım YARDIM'a cevap verecek birini bulur! şimdiden teşekkürler

Bu, seviyeyi kırmak ve dokunmak için V.Billiams Fraktal göstergesidir, oklarla hangi çubuğun seviyeyi kırdığını veya seviyeye dokunduğunu bir ses sinyali ile gösterir ve neye tepki vereceğinizi, yalnızca dokunmayı veya kırılmayı seçebilirsiniz, artı RSI ve CCI filtresi (ancak bu işlevi eklemek gerekli değildir, zahmet etmek istemiyorum veya MQL5'te zorluklar olabilir)

Vitaxaii :

bana yardım et lütfen   göstergeyi yeniden yap, yapamaz ve umarım YARDIM'a cevap verecek birini bulur! şimdiden teşekkürler

Bu, seviyeyi kırmak ve dokunmak için V.Billiams Fraktal göstergesidir, oklarla hangi çubuğun seviyeyi kırdığını veya seviyeye dokunduğunu bir ses sinyali ile gösterir ve neye tepki vereceğinizi, yalnızca dokunmayı veya kırılmayı seçebilirsiniz, artı RSI ve CCI filtresi (ancak bu işlevi eklemek gerekli değildir, zahmet etmek istemiyorum veya MQL5'te zorluklar olabilir)

Mesajları klonlamayın

 
Tünaydın!
Birisi yardım edebilir mi?
Fiyat kanal çizgisini aştığında tetiklenecek olan bu göstergeye devre dışı bırakılmış bir metin ve ok uyarısı (tercihen renk ayarlarıyla) eklemek gerekir.
Ben kendim 2 bollinger stratejisine benzer 2 kanallı bir strateji kullanıyorum. Bir patlama ile çalışır.
Ancak eksik olan, çiftleri sürekli kontrol etmemek için kanalın kırılmasıyla ilgili sinyaldir. 2 versiyona ihtiyacınız var: MT4 ve MT5 için.
 

Bana yardım et lütfen!

MT4'te bir ATP göstergesi var

MT5 altında yapmanız gerekiyor



<*ex*.* dosyası kaldırıldı>

 
churkin :

Bana yardım et lütfen!

MT4'te bir ATP göstergesi var

MT5 altında yapmanız gerekiyor



<*ex*.* dosyası kaldırıldı>

Bu, düzenlenmesi moda olan açık bir dosya gerektirir. Orada değilse, göstergenin tam olarak ne yaptığını kelimelerle açıklayın.

 
Vladimir Karputov :

Bu, düzenlenmesi moda olan açık bir dosya gerektirir. Orada değilse, göstergenin tam olarak ne yaptığını kelimelerle açıklayın.

Gösterge, belirli sayıda gün için ortalama ATP'yi hesaplar. Fiyatın ne kadar geçtiğini ve geçerli gün için ne kadar kaldığını gösterir. yayılımı da gösterir.
