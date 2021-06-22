YARDIM!!!! göstergeyi MT4'ten MT5'e dönüştürün.(ücretsiz) - sayfa 2
konvektör diye bir program var
Yazılımın linki nerede?
Bir bağlantı gönderin lütfen!!! Ben sadece bir programcı değilim!
İyi akşamlar.. Çok uzun zamandır arıyordum, biri bana kapanış fiyatı , açılış fiyatı (inşaat fiyatını seçme yeteneği ile) inşa edilmiş hareketli bir ortalamayı nerede bulabileceğinizi söyleyebilir mi, ancak sadece mumlardan herhangi biri için veya mumları ayrı ayrı ayıklayın ..
Neden normal hareket etmeyi sevmiyorsun?
Belki de hareketli ortalama kullanmanın özünün ne olduğunu anlamıyorsunuz?
pek anlamıyorum. Lütfen bana kullanmanın amacının ne olduğunu söyler misin?
Kişisel bir yazıda, size söyleyeceğim)))
HER ŞEY BASİT BİR ŞEKİLDE)))
Neden normal hareket etmeyi sevmiyorsun?
Çok iyi anlıyorum .. Bu yüzden yardım istiyorum
Öyleyse, olağan hareketli ortalama, göreviyle oldukça yeterli bir şekilde başa çıkıyorsa, tekerleği neden yeniden icat edelim?
Onunla .. Yani, görevine yatırılan şey .. Ama başka bir şeye ihtiyacım var ... Mumların ortalamasını ayrı ayrı görün