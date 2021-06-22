YARDIM!!!! göstergeyi MT4'ten MT5'e dönüştürün.(ücretsiz) - sayfa 11

churkin :
Gösterge, belirli sayıda gün için ortalama ATP'yi hesaplar. ***

ATR göstergesi bunu şu şekilde gösteriyor: Ortalama alma süresini ayarladınız ve gösterge ortalama değeri gösteriyor.

cıvıl cıvıl :
*** Mevcut gün için fiyatın ne kadar geçtiğini ve ne kadar kaldığını gösterir ***

Neye benziyor?

Vladimir Karputov :

ATR göstergesi bunu şu şekilde gösteriyor: Ortalama alma süresini ayarladınız ve gösterge ortalama değeri gösteriyor.



Neye benziyor?

ATR, fiili = ortalama mum boyutu. İntegralleri tarihin istatistiklerine göre hesaplama ve gün için toplam miktarın XX ATR olduğunu hesaplama hakkımız var.

Böylece günün sonuna, X anına kadar bu "ATR"lerden kaç tanesinin kaldığını hesaplarlar.

Bu tür göstergeler - deniz.

 
Vladimir Karputov :

ATR göstergesi bunu şu şekilde gösteriyor: Ortalama alma süresini ayarladınız ve gösterge ortalama değeri gösteriyor.



Neye benziyor?


izlemek çok rahatsız edici

Ekran görüntüsünü düzgün bir şekilde ekledim

üzerinde her şey yazıyor

 
churkin :


izlemek çok rahatsız edici

Ekran görüntüsünü düzgün bir şekilde ekledim

üzerinde her şey yazılı

Açıkça. O zaman beklemeye devam edin ve en önemlisi "neden bir şey söyle, ekrana bak - her şey orada yazıyor" demeyi unutma :)

 
Buradaki durumumuzda, ATP göstergesi birkaç gün boyunca belirli sayıda sayar ve bizim için aritmetik ortalamayı gösterir ve oradaki değeri gösterir. Buradaki en önemli şey, değeri nasıl belirleyeceğinizdir ve sonunda size fiyat, nelerin gittiği ve bu güne ne kaldığı gösterilir. Bu nedenle, tüm integralleri tarihin istatistiklerine göre hesaplamak ve daha sonra bu güne ne kaldığını söylemek en iyisidir.

