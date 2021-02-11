Помогите переделать пожалуйста индикатор Фрактал с MT4 под MT5.(бесплатно)

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Помогите пожалуйста переделать индикатор, сам не в состояние, и надеюсь найдет человек который отзовется на ПОМОЩЬ ! спасибо заранее

Это индикатор Фрактал В.Бильямс на пробитие и касания уровня, показывает стрелками который бар пробил или коснулся уровня, со звуковым сигналом , и можно выбирать на что, чтоб реагировал, только на касание или на пробитие, плюс фильтр RSI и ССI (но эту функцию не обязательно добавлять, не хочу утруждать или может будут сложности в MQL5)

 

По существу.

Есть тут несколько веток, когда кодеры (по своему интересу и по интересу большинства пользователей) кодируют  прямо в ветках (в своих).
Но тут им (я не кодер) надо больше информации и так далее.

В англ части форума такие две ветки есть, здесь тут в рус - читал одну (где-то еще одна есть), и там в неделю по два-три запроса исполняется.

Ссылки на ветки не даю, так как у вас получается частное объявление (а это публичный форум извиняюсь).

 
Vitaxaii:

Помогите пожалуйста переделать индикатор, сам не в состояние, и надеюсь найдет человек который отзовется на ПОМОЩЬ ! спасибо заранее

Это индикатор Фрактал В.Бильямс на пробитие и касания уровня, показывает стрелками который бар пробил или коснулся уровня, со звуковым сигналом , и можно выбирать на что, чтоб реагировал, только на касание или на пробитие, плюс фильтр RSI и ССI (но эту функцию не обязательно добавлять, не хочу утруждать или может будут сложности в MQL5)

Проверяйте

 
Vitaly Muzichenko:

Проверяйте

Приветствую, спасибо за помощь ОГРОМНОЕ и благодарность Вам, и вдвойне приятно что тёзка отозвался:)

Есть ошибки как я понимаю, внутри кода AlertOnClose работает только на true, а на false молчит.

И на скрине ниже не понятные ошибки написаны.

И я чуть поправил код на визуальное отображение(стрелки чтоб на баре не были, а чуть ниже и в менюшке чтоб прописаны параметры были чуть по-другому)

поэтому и прикрепил файл mq5

А так очень признателен, что помогли, потому что не хватает знаний в написании алгоритма вычисления в буфере.

 
Vitaxaii:

Приветствую, спасибо за помощь ОГРОМНОЕ и благодарность Вам, и вдвойне приятно что тёзка отозвался:)

Есть ошибки как я понимаю, внутри кода AlertOnClose работает только на true, а на false молчит.

И на скрине ниже не понятные ошибки написаны.

И я чуть поправил код на визуальное отображение(стрелки чтоб на баре не были, а чуть ниже и в менюшке чтоб прописаны параметры были чуть по-другому)

поэтому и прикрепил файл mq5

А так очень признателен, что помогли, потому что не хватает знаний в написании алгоритма вычисления в буфере.

Так?

 
Щедрый подарок. 
 
Только сейчас заметил, что сервер переехал на мск+6
 
Vitaly Muzichenko:

Так?

Да, спасибо, все работает как надо, только недавно посмотрел
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