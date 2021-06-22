YARDIM!!!! göstergeyi MT4'ten MT5'e dönüştürün.(ücretsiz)

Lütfen insanların MT4'ten MT5'e yuvarlak sayılar göstergesini yeniden yapmalarına yardımcı olun.

Maalesef ödeme yapamıyorlar. Kibar bir insan varsa, içtenlikle minnettar olacağım.

Key_Levels.mq4  3 kb
 

kod MT4/5'te çalışır

İleri Öde

Key_Levels.mq5  3 kb
 
sergeev :

kod MT4/5'te çalışır

İleri Öde

Guy, sen sadece Tanrısın, çok teşekkür ederim, gerçekten kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim !!!!
 

Lütfen insanların MT4'ten MT5'e kadar olan çubuğun hem yayılmasını hem de sonuna kadar olan süreyi gösteren göstergeyi yeniden yapmalarına yardımcı olun.

Maalesef ödeme yapamıyorlar. Kibar bir insan varsa, tekrar içtenlikle minnettar olacağım.

 
Madem para yok, o zaman bu tür şeyleri kendi başınıza yapma fikrine sahip olmanın zamanı gelmiş demektir.
 
Fannasankh :
Madem para yok, o zaman bu tür şeyleri kendi başınıza yapma fikrine sahip olmanın zamanı gelmiş demektir.
Göstergeyi yeniden yapmak için yardım istedim ve şu soruyla ilgili tavsiye için değil: ne yapmalı ????!!!!
 
10937 :
Göstergeyi yeniden yapmak için yardım istedim ve şu soruyla ilgili tavsiye için değil: ne yapmalı ????!!!!
Sorular cevaplanır, tavsiye değil
 
bir kez daha benim için demek :))

İleri Öde

 
sergeev :

bir kez daha benim için demek :))

İleri Öde

sen sadece güzelsin!!!!

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM !!!

PM atıyorum!!!

 
konvektör diye bir program var
 

sergeev!

Ama bu "yakışıklı" deposunu birleştirirse,

o zaman senin suçun :)

P / S Dün ücretli bir otoparkta üzeri gazete kaplı plakalı bir Rolls-Royce gördüm.

