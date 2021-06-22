YARDIM!!!! göstergeyi MT4'ten MT5'e dönüştürün.(ücretsiz)
kod MT4/5'te çalışır
Dosyalar:
Key_Levels.mq5 3 kb
Lütfen insanların MT4'ten MT5'e kadar olan çubuğun hem yayılmasını hem de sonuna kadar olan süreyi gösteren göstergeyi yeniden yapmalarına yardımcı olun.
Maalesef ödeme yapamıyorlar. Kibar bir insan varsa, tekrar içtenlikle minnettar olacağım.
Dosyalar:
10937 :Madem para yok, o zaman bu tür şeyleri kendi başınıza yapma fikrine sahip olmanın zamanı gelmiş demektir.
Lütfen insanların MT4'ten MT5'e kadar olan çubuğun hem yayılmasını hem de sonuna kadar olan süreyi gösteren göstergeyi yeniden yapmalarına yardımcı olun.
Lütfen insanların MT4'ten MT5'e kadar olan çubuğun hem yayılmasını hem de sonuna kadar olan süreyi gösteren göstergeyi yeniden yapmalarına yardımcı olun.
Maalesef ödeme yapamıyorlar. Kibar bir insan varsa, tekrar içtenlikle minnettar olacağım.
Fannasankh :Göstergeyi yeniden yapmak için yardım istedim ve şu soruyla ilgili tavsiye için değil: ne yapmalı ????!!!!
Madem para yok, o zaman bu tür şeyleri kendi başınıza yapma fikrine sahip olmanın zamanı gelmiş demektir.
Madem para yok, o zaman bu tür şeyleri kendi başınıza yapma fikrine sahip olmanın zamanı gelmiş demektir.
10937 :Sorular cevaplanır, tavsiye değil
Göstergeyi yeniden yapmak için yardım istedim ve şu soruyla ilgili tavsiye için değil: ne yapmalı ????!!!!
Göstergeyi yeniden yapmak için yardım istedim ve şu soruyla ilgili tavsiye için değil: ne yapmalı ????!!!!
10937 :
Lütfen insanların MT4'ten MT5'e kadar olan çubuğun hem yayılmasını hem de sonuna kadar olan süreyi gösteren göstergeyi yeniden yapmalarına yardımcı olun.
Lütfen insanların MT4'ten MT5'e kadar olan çubuğun hem yayılmasını hem de sonuna kadar olan süreyi gösteren göstergeyi yeniden yapmalarına yardımcı olun.
Maalesef ödeme yapamıyorlar. Kibar bir insan varsa, tekrar içtenlikle minnettar olacağım.
bir kez daha benim için demek :))
Dosyalar:
konvektör diye bir program var
sergeev!
Ama bu "yakışıklı" deposunu birleştirirse,
o zaman senin suçun :)
P / S Dün ücretli bir otoparkta üzeri gazete kaplı plakalı bir Rolls-Royce gördüm.
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lütfen insanların MT4'ten MT5'e yuvarlak sayılar göstergesini yeniden yapmalarına yardımcı olun.
Maalesef ödeme yapamıyorlar. Kibar bir insan varsa, içtenlikle minnettar olacağım.